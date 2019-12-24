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В зоне боевых действий на Донбассе 23 декабря боевики 7 раз обстреляли позиции украинских войск.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Позиции войск обстреливали вблизи Лебединского, Старогнатовки, Васильевки, Широкино, Новотроицкого и Южного.
— Вчера, 23 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было, — добавили в штабе.
Напомним, что 22 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
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В зоне боевых действий на Донбассе 23 декабря боевики 7 раз обстреляли позиции украинских войск.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Позиции войск обстреливали вблизи Лебединского, Старогнатовки, Васильевки, Широкино, Новотроицкого и Южного.
— Вчера, 23 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было, — добавили в штабе.
Напомним, что 22 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.