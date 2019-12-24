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Высший антикоррупционный суд отправил бывшую первую заместительницу главы Государственной миграционной службы Дину Пимахову под ночной домашний арест до 21 февраля 2020 года.
Об этом сообщает Громадське.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Пимахову также обязали носить электронный браслет, прибывать по вызову в детектива, прокурора или суда, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Подозреваемая сдала на хранение свой загранпаспорт.
19 декабря Национальное антикоррупционное бюро сообщило Пимаховий о подозрении по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, за совершение в интересах третьего лица действия с использованием своего служебного положения.
По версии НАБУ, Пимахова в должности первого заместителя председателя ГТС, действуя по предварительному сговору с другими неустановленными лицами, разработала преступную схему, которая заключается в получении за вознаграждения иностранцами и лицами без гражданства вида на и постоянное проживание в Украине, а также незаконной выдаче им паспортов граждан Украины и паспортов для выезда за границу.
Отмтеим, что в ноябре 2017 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента Национального антикоррупционного бюро по подозрению в даче 15 тысяч долларов взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой.
В 2018 году сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обыском к первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой.
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Высший антикоррупционный суд отправил бывшую первую заместительницу главы Государственной миграционной службы Дину Пимахову под ночной домашний арест до 21 февраля 2020 года.
Об этом сообщает Громадське.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Пимахову также обязали носить электронный браслет, прибывать по вызову в детектива, прокурора или суда, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Подозреваемая сдала на хранение свой загранпаспорт.
19 декабря Национальное антикоррупционное бюро сообщило Пимаховий о подозрении по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, за совершение в интересах третьего лица действия с использованием своего служебного положения.
По версии НАБУ, Пимахова в должности первого заместителя председателя ГТС, действуя по предварительному сговору с другими неустановленными лицами, разработала преступную схему, которая заключается в получении за вознаграждения иностранцами и лицами без гражданства вида на и постоянное проживание в Украине, а также незаконной выдаче им паспортов граждан Украины и паспортов для выезда за границу.
Отмтеим, что в ноябре 2017 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента Национального антикоррупционного бюро по подозрению в даче 15 тысяч долларов взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой.
В 2018 году сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обыском к первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой.