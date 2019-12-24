Депутат Николаевского областного совета Геннадий Рубский предложил на сессии поздравить с прошедшим днем рождения уволенного вице-губернатора Александра Кушнира.

Об этом стало известно сегодня, 24 декабря, в ходе заседания сессии Николаевского областного совета, – сообщает корреспондент НикВести.

Депутат попросил внести его предложение в повестку дня, так как он сам обещал об этом чиновнику.

— Раз пошла такая пьянка… Я поздравляю бывшего вице-губернатора Александра Кушнира с днем рождения, я ему пообещал, что я внесу в повестку дня следующий вопрос: Вношу в повестку дня вопрос о поздравлении Александра Кушнира и пожелать ему здоровья. Я исполняю обещание и прошу его поддержать, – заявил Геннадий Рубский.

В свою очередь глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что не будет вносить в повестку дня сессии подобный вопрос.

Как известно, Александр Кушнир был назначен на должность заместителя главы Николаевской областной государственной администрации в ноябре 2016 года, при предыдущем губернаторе Алексее Савченко, и курировал вопросы финансов, экономического развития и децентрализации.

После своего назначения глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник решил не увольнять заместителей экс-губернатора Алексея Савченко, которых новоизбранный президент Владимир Зеленский в ходе своего визита в июле 2019 года сравнил с бандитами. При этом губернатор говорил, что для него не существует понятия «старой команды», поскольку среди них есть те, у кого не было единомышленников, но они по-прежнему хотят работать.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский передал «привет» новому главе Николаевской облгосадминистрации Александру Стаднику после того, как узнал, что тот решил работать с чиновниками времен предыдущего президента Петра Порошенко.

Примечательно, что заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир уволился в день визита на Николаевщину президента Владимира Зеленского, в среду, 20 ноября.

Также отметим, что Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Николаевского областного совета, Департамента образования и науки ОГА, а также коммунального предприятия, которые присвоили 15 миллионов гривен на закупке программного обеспечения электронных книг для школ области.

Как сообщает издание Шиповник, в октябре 2017 года, когда на депутатских комиссиях возник вопрос выделения финансирования на закупку доступа к платформе электронных учебников, его отстаивал именно заместитель главы облгосадминистрации Александр Кушнир. Чиновник неоднократно заявлял о том, что закупаемый доступ к платформе с учебниками имеет множество преимуществ, а потому стоимость этих услуг высока.

Примичательно, что экс-заместитель главы Николаевской ОГА Евгений Шевченко после своего увольнения с занимаемой должности опубликовал у себя в Facebook гневный пост по итогам работы ОГА, в котором он обвинил бывшего губернатора Алексея Савченко и его заместителя Александра Кушнира в том, что они завели свою фирму для того, чтобы присвоить деньги на закупке доступа к электронным учебникам.

Депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин также заявил, что инициаторами программы «Электронный учебник» являются экс-глава ОГА Алексей Савченко и его заместитель Александр Кушнир, которые завели для ее реализации «свою фирму».