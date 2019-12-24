Глава Николаевской организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин заявил, что он и его фракция не поддержит проект бюджета области на 2020 год, который предложила областная государственная администрация, так как в нем есть множество недочетов.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам Юрия Кормышкина, некоторые пункты из бюджета на 2020 год были полностью скопированы из бюджета области на 2019 год.

— Я увидел бюджет, который он предложил, который он якобы читал до утра, вот мы (депутаты, – прим.) его больше почитали и увидели, что человек (Александр Стадник, – прим.) не знает ни одного района, ни одного объекта и что происходит, зачем выделять деньги. Я сегодня это озвучу. Мы не будем поддерживать бюджет в том варианте, в котором его предложила государственная администрация, у нас есть свои предложения, если они будут учтены, то мы его поддержим. Все критиковали прошлого главу ОГА (Алексея Савченко, – прим.), что он четыре с лишним миллиона гривен взял на освещение работы ОГА. В проект бюджета на 2020 год перепечатано то, что есть в проекте бюджета на 2019 год. Оставили все как и было. В Снигиревке есть школа-интернат, по проекту должна закончить до конца года, так как уже нет такого учреждения, а они хотят отдать 4,7 миллиона гривен непонятно зачем. Идет разбазаривание денег, – заявил Юрий Кормышкин.

Отметим, что утром 4 декабря глава Николаевской ОГА Александр Стадник опубликовал у себя на странице в Facebook видеоролик, где рассказал о том, что он всю ночь изучал проект бюджета Николаевской области. При этом, он поблагодарил «всех, кто принимал в этом участие» и отметил, что с задачей по бюджету Николаевщины на 2020 год он справился «на отлично», и теперь дело за областным советом, который должен, по его словам, принять бюджет до 25 декабря.

— Сейчас 5 утра, я заканчиваю ознакамливаться с бюджетом-2020, вот он у меня в руках. Он получился у нас нас на 164 странички. Бюджет-2020 гораздо лучше, чем бюджет-2019. У всех будет возможность с ним ознакомиться. Завтра мы его загрузим на сайт ОГА, где каждый житель области сможет с ним ознакомиться и дать ему оценку. Я хочу сказать спасибо всем, кто принимал в этом участие, несмотря на саботаж многих людей, чтоб мы подали бюджет вовремя, чтобы он не был сформирован вовремя, чтобы дискредитировать меня и руководство страны о том, что на сегодняшний день область и руководитель области не в состоянии справиться с поставленными задачами. Поэтому мы с этой задачей справились, я считаю, что на отлично. Потому что он гораздо лучше, чем в 2019 году. Поэтому осталось самое малое за областным советом - принять до 25 декабря областной бюджет-2020, чтобы в Новый год зайти с бюджетом-2020, и жители Николаевской области могли полноценно продолжать свою жизнь, получать социальные выплаты, получать зарплаты. Я думаю, что это самое главное, - сказал Александр Стадник в среду, 4 декабря.

Отметим, что согласно пункту 3 статьи 15 Закона Украины «О доступе к публичной информации», проекты нормативно-правовых актов и решений местных советов, коим является бюджет области, должны быть опубликованы не позже, чем за 20 рабочих дней до даты их рассмотрения с целью принятия. Это значит, что после публикации на сайте ОГА бюджета 4 декабря его можно будет принять уже в январе следующего года, чтобы не нарушить действующее законодательство Украины.