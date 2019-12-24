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Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.
Заявку на возврат налогов можно будет подать онлайн с помощью электронного кабинета плательщика.
— Запуск сервиса автоматического возврата ошибочно или излишне уплаченных налогов позволил минимизировать потери времени и средств на отправку заявлений для около 132 тысяч плательщиков. Именно столько плательщиков ежегодно в среднем подают заявления о возврате средств из бюджета, — сообщил глава ГНС Сергей Верланов.
По его расчетам, по состоянию на 1 ноября из бюджета уже вернули 700 млн гривен ошибочно или излишне уплаченных налогов.
Напомним, 17 октября Владимир Зеленский подписал законы о применении кассовых аппаратов в сферах торговли, питания и услуг, а также о детенизации расчетов в сфере торговли.
Законами вводится обязательность использования регистраторов расчетных операций физическими лицами-предпринимателями, работающими в сферах торговли и питания. Вместе с этим, таким ФЛП и другим предпринимателям позволят использовать бесплатные аналоги кассовых аппаратов в виде приложений на смартфоны, планшеты и компьютеры.
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Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.
Заявку на возврат налогов можно будет подать онлайн с помощью электронного кабинета плательщика.
— Запуск сервиса автоматического возврата ошибочно или излишне уплаченных налогов позволил минимизировать потери времени и средств на отправку заявлений для около 132 тысяч плательщиков. Именно столько плательщиков ежегодно в среднем подают заявления о возврате средств из бюджета, — сообщил глава ГНС Сергей Верланов.
По его расчетам, по состоянию на 1 ноября из бюджета уже вернули 700 млн гривен ошибочно или излишне уплаченных налогов.
Напомним, 17 октября Владимир Зеленский подписал законы о применении кассовых аппаратов в сферах торговли, питания и услуг, а также о детенизации расчетов в сфере торговли.
Законами вводится обязательность использования регистраторов расчетных операций физическими лицами-предпринимателями, работающими в сферах торговли и питания. Вместе с этим, таким ФЛП и другим предпринимателям позволят использовать бесплатные аналоги кассовых аппаратов в виде приложений на смартфоны, планшеты и компьютеры.