Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

Заявку на возврат налогов можно будет подать онлайн с помощью электронного кабинета плательщика.

— Запуск сервиса автоматического возврата ошибочно или излишне уплаченных налогов позволил минимизировать потери времени и средств на отправку заявлений для около 132 тысяч плательщиков. Именно столько плательщиков ежегодно в среднем подают заявления о возврате средств из бюджета, — сообщил глава ГНС Сергей Верланов.

По его расчетам, по состоянию на 1 ноября из бюджета уже вернули 700 млн гривен ошибочно или излишне уплаченных налогов.

Напомним, 17 октября Владимир Зеленский подписал законы о применении кассовых аппаратов в сферах торговли, питания и услуг, а также о детенизации расчетов в сфере торговли.

Законами вводится обязательность использования регистраторов расчетных операций физическими лицами-предпринимателями, работающими в сферах торговли и питания. Вместе с этим, таким ФЛП и другим предпринимателям позволят использовать бесплатные аналоги кассовых аппаратов в виде приложений на смартфоны, планшеты и компьютеры.