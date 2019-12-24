Александр Сенкевич

Николаевский городской голова Александр Сенкевич не знает, кто и зачем делегировал партнера николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владельца ларьков, ЖЭКов и билбордов Владислава Чайку в правительственную делегацию в Японии, где тот якобы участвовал в переговорах по строительству в Николаеве нового моста через реку Южный Буг.

Об этом Александр Сенкевич сказал в комментарии НикВести.

— Я видел изображение Владислава Владимировича (Чайки, - прим.) в Facebook, где он находится на каком-то мероприятии с японцами. Я не знаю, чем он там занимался и кто его делегировал, - сказал Александр Сенкевич.

Мэр Николаева высказал мнение, что публичная активность Владислава Чайки связана с его планами участвовать в местных выборах в 2020 году.

— У нас следующий, 2020 год, - это год выборов в местные советы. Мне кажется, Владислав Владимирович уже чуть ли не открыто заявил, что будет в них участвовать. Я не знаю, в роли кандидата в городские головы или депутата горсовета, но мне кажется, он уже обозначился, - сказал Александр Сенкевич.

При этом он рассказал, на каком этапе сейчас находится вопрос со строительством так называемого «японского моста» в Николаеве.

— Дело в том, что на сегодняшний день ситуация с японским мостом находится на этапе разработки ТЭО, и представители компании, которая подготавливает технико-экономическое обоснование для JICO, находится на финальной стадии. И на последней встрече в Укравтодоре, которая проходила в Киеве, были обозначены конкретные сроки и дальнейшая работа. На этой встрече Владислав Чайка не присутствовал, его там не было. И вообще в течение последних двух лет нашей совместной работы с компанией JICA и General Consultings, насколько мне известно, его просто не было там никогда. Я не знаю, что он делал в Японии. Мне известно, что сегодня поставлена задача получения ТЭО, - сказал Александр Сенкевич.

Также Николаевский городской голова сообщил о том, что Министерство инфраструктуры Украины рассматривает вариант того, чтобы предложить Китаю участвовать в строительстве моста.

— Более того, насколько мне известно, представители Министерства инфраструктуры и Укравтодора на последних встречах высказывали свои сомнения о дальнейшем сотрудничестве вообще как таковым с японской стороной. В связи с тем, что данный проект уже длится много лет, и никак нет выхлопа, хотя вина в этом обоюдная, скажем так. Поэтому есть мнение, что нужно расширить количество возможных участников, и, возможно, также предложить этот проект китайской стороне, насколько мне известно. И это было озвучено в том числе представителям японской стороны. Не знаю, будет ли это мотивационной составляющей. В любом случае, процессы, которые касаются строительства моста, находятся на уровне Министра инфраструктуры, на уровне Укравтодора и никак сегодня не в компетенции николаевской городской власти, - сказал Александр Сенкевич.

Как известно, партнер николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владелец ларьков, ЖЭКов и билбордов Владислав Чайка рассказал, как в составе правительственной делегации участвовал в переговорах с Японией по строительству в Николаеве нового моста через реку Южный Буг.

Владислав Чайка является партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владеет ЖЭКами и строительными компаниями. По данным реестра Министерства юстиции, он вместе с Алексеем Пелипасом и его супругой Татьяной Глонзой является владельцем ООО «ЖЭК «Забота» и ООО «Центральный 1». Также Владислав Чайка является совладельцем компании «Бізнес-Реал». Фирма известна тем, что в 2012 году застроила торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.

Алексей Пелипас и Владислав Чайка

Кроме того, Владислав Чайка входит в состав учредителей компании «МАР-1», которая стала известна тем, что в 2015 году построила пиццерию «Челентано» рядом с трамвайной остановкой «Автовокзал» недалеко от зоопарка, хотя раньше там был сквер, посвященный основанию Николаева. Там же, на кольцевой развязке возле автовоказала компанией было незаконно установлено 17 билбордов. В июле 2016 года фирма «МАР-1» по требованию мэрии демонтировала 14 рекламных конструкций, которые были установлены вдоль кольца у автовокзала. Комментируя это, нынешний директор департамента по борьбе с коррупцией в мэрии Николаева Андрей Ермолаев отметил, что владельцам компании, «наверное, было сделано предложение, от которого нельзя отказаться».

В сентябре сообщалось, что николаевцы жаловались на шум в новом Drift Park, открытом «под патронатом» Владислава Чайки.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Синичи Китаока перспективы строительства в Николаеве так называемого «японского моста» через реку Южный Буг.