Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко возмущена работой вице-губернатора Валентина Гайдаржи и требует его отчета о выполнении областной программы по развитию дорог области на 2017-2019 годы.

Об этом стало известно сегодня, 24 декабря, в ходе заседания сессии Николаевского областного совета, – сообщает корреспондент НикВести.

— Когда закончилась областная программа по развитию дорог, которую мы принимали на 2017-2019 годы, мы так и не получили никакой ясности, никакого отчета о том, как выполнена была эта программа. Очень жаль, что сегодня вопрос дорог очень болезненный для всех районов области. Нет такого района в области, в котором не было бы проблем с дорогами. А мы не понимаем, что было сделано, а что нет и что нас ждет впереди. Что можно понять из новой программы, которую нам предлагают. Мы, к сожалению, не получили ответа на вопросы по программе. Мне неизвестно, чем занимается господин Гайдаржи! Мне непонятно, за что он получает зарплату!? Я хочу отметить, что до Еланца невозможно подъехать ни с одной стороны. Из-за отсутствия объездной дороги (вокруг Еланца, – прим.) разрушил все дороги, райцентр, весь район. Я предлагаю на первой сессии, которая будет, заслушать отчет о программе по развитию дорог от Валентина Гайдаржи, который отвечает за эту отрасль, – заявила Татьяна Демченко.