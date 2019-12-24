Глава фракции «Наш край» и генеральный директор группы компаний ПАЕК Юрий Кормышкин заявил о давлении главы Николаевской ОГА Александра Стадника на него и депутатов облсовета.

Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.

Как рассказал Юрий Кормышкин, 19 декабря на его предприятии были проведены обыски, за которыми, по его мнению, стоит губернатор области.

— У нас нет конструктивного диалога. Тем более, после того, как ко мне на День Святого Николая приехали с обысками. У одного нашего депутата месяц назад (проходили обыски, - прим.), у меня на День Святого Николая приехали гости-одесситы, – рассказал Юрий Кормышкин.

Кроме этого, депутат отметил, что губернатор оказывал давление на главу Веснянской ОТГ Леонида Мухарского, о чем он ранее сообщал на своей странице в Facebook.

— Насколько я знаю, сегодня Веснянская громада прислала заявление областному совету, чтобы рассмотрели о давлении губернатора на ОТГ и ему вызвали недоверие. Даже уже главы ОТГ приезжают и это просят, – сказал Юрий Кормышкин.

Напомним, что глава Николаевской области Александр Стадник считает, что у него должен быть рычаг давления на объединенные территориальные громады области, которые себя «некорректно ведут».