Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от правительства услышать решение о конкретных датах и суммах, на которые у населения уменьшатся «платежки» за коммунальные услуги.

Об этом Владимир Зеленский сказал сегодня, 24 декабря, во время заседания Совета развития громад и территорий, который проходит в Киеве при участии представителей регионов.

«Мы знаем, что цены на газ уменьшились почти на 30%, а тарифы, к сожалению, нет. Украинцы и общество это не понимают. Мы часто обсуждали этот вопрос и в Офисе президента, и с правительством. И правительству было поручено разработать механизм, который обеспечит справедливые тарифы. Надеюсь, сегодня мы услышим решение, хочется услышать конкретные даты и суммы, на которые у людей уменьшится «платежка», - сказал он.

«Нам постоянно все говорят, что коммунальные услуги это товар, за который нужно платить справедливую цену, что нельзя вмешиваться в работу регулятора. Мы все это всё хорошо понимаем, но есть «но». Не может «платежка» за коммуналку быть для человека приговором, и не может человек отдавать 50%, 60%, а есть случаи, когда отдает за это 70% своей заработной платы», - сказал Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, какие вопросы хочет обсудить с президентом Владимиром Зеленским. Отметим, что сегодня в Николаеве проходит внеочередная сессия областного совета, где планируется принять бюджет области на 2020 год. Чтобы присутствовать на сессии, глава Николаевской ОГА Александр Стадник не поехал на сегодняшнее заседание Совета развития громад к Президенту Владимиру Зеленскому. Также, по той же причине, на заседание к президенту не поехала и глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко.