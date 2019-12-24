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Глава Николаевской ОГА Александр Стадник заявил, что на развитие туристической инфраструктуры в области в 2020 году не выделят деньги, так как это не приоритетное направление.
Об этом стало известно сегодня, 24 декабря, в ходе заседания сессии Николаевского областного совета, – сообщает корреспондент НикВести.
Глава областной партийной организации партии «Европейская Солидарность» Михаил Талпа обратился к губернатору с просьбой рассказать сколько в проекте бюджета на 2020 год заложено денег на развитие туризма.
— Сколько заложено в бюджете на 2020 год денег на развитие туристической инфраструктуры области? Вы же читали бюджет. Скажите, какая цифра? – спросил Михаил Талпа.
Однако, глава ОГА не смог дать ответ на поставленный вопрос. В свою очередь Михаил Талпа заявил, что денге на развитие туризма в области не запланировано. Депутата также поинтересовался почему в Николаевской области нет программы по развитию рек, как в других областях.
— Я отвечу на этот вопрос. На развитие туристической инфраструктуры в бюджете 2020 было заложено 0 гривен 0 копеек. Я сравнивал нашу область с другими областями, к примеру с Днепропетровской и Черкасской, хотя может и другие области где есть программа расчистки речек. у нас в области около 120 малых и больших рек. Сегодня Днепропетровская область показывает, как эта программа реализовывается и лидирует в ней. Почему а нас нет такой программы? – поинтересовался Михаил Талпа.
В ответ на это, Александр Стадник заявил, что в области есть более приоритетные вопросы чем те, которые озвучил Михаил Талпа.
— Есть вопрос приоритетности. У нас в области есть люди, которые имеют по 10 детей, воспитывают их стоять в очереди с 1991 года в очереди, чтобы получить жилье, живут в 36 квадратных метрах и я думаю. что нам на это нужно обращать внимание, а не на то, как почисть реку сегодня, – заявил Александр Стадник.
Напомним, глава общественной организации «Сила села», депутат Вознесенского райсовета Александр Максименко считает, что руководство области не уделяет внимание развитию туристической отрасли в регионе.
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Глава Николаевской ОГА Александр Стадник заявил, что на развитие туристической инфраструктуры в области в 2020 году не выделят деньги, так как это не приоритетное направление.
Об этом стало известно сегодня, 24 декабря, в ходе заседания сессии Николаевского областного совета, – сообщает корреспондент НикВести.
Глава областной партийной организации партии «Европейская Солидарность» Михаил Талпа обратился к губернатору с просьбой рассказать сколько в проекте бюджета на 2020 год заложено денег на развитие туризма.
— Сколько заложено в бюджете на 2020 год денег на развитие туристической инфраструктуры области? Вы же читали бюджет. Скажите, какая цифра? – спросил Михаил Талпа.
Однако, глава ОГА не смог дать ответ на поставленный вопрос. В свою очередь Михаил Талпа заявил, что денге на развитие туризма в области не запланировано. Депутата также поинтересовался почему в Николаевской области нет программы по развитию рек, как в других областях.
— Я отвечу на этот вопрос. На развитие туристической инфраструктуры в бюджете 2020 было заложено 0 гривен 0 копеек. Я сравнивал нашу область с другими областями, к примеру с Днепропетровской и Черкасской, хотя может и другие области где есть программа расчистки речек. у нас в области около 120 малых и больших рек. Сегодня Днепропетровская область показывает, как эта программа реализовывается и лидирует в ней. Почему а нас нет такой программы? – поинтересовался Михаил Талпа.
В ответ на это, Александр Стадник заявил, что в области есть более приоритетные вопросы чем те, которые озвучил Михаил Талпа.
— Есть вопрос приоритетности. У нас в области есть люди, которые имеют по 10 детей, воспитывают их стоять в очереди с 1991 года в очереди, чтобы получить жилье, живут в 36 квадратных метрах и я думаю. что нам на это нужно обращать внимание, а не на то, как почисть реку сегодня, – заявил Александр Стадник.
Напомним, глава общественной организации «Сила села», депутат Вознесенского райсовета Александр Максименко считает, что руководство области не уделяет внимание развитию туристической отрасли в регионе.