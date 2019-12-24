Группа ученых их Университета Копенгагена (Дания) доказала, что люди, страдающие от ожирения, выделяют дополнительно по 700 миллионов тонн углекислого газа в год, что существенно вредит экологической ситуации в мире.

Результаты исследования изложены в журнале Obesity.

Ученым удалось выяснить, что на людей с ожирением приходится 1,6 % парниковых выбросов.

При этом, в сравнении с теми, у кого нормальный вес, те, кто страдают ожирения, выделяют в атмосферу по 700 миллионов тонн углекислого газа в год дополнительно. Это связано с повышенной метаболической активностью и воздействием от производства дополнительных продуктов питания, а также с увеличением производства топлива, которое необходимо для транспортировки людей с ожирением.

Для того чтобы прийти к такому выводу, ученые проанализировали информацию о выбросах парниковых газов, демографические сведения, а также данные об уровне распространенности ожирения в разных частях планеты. Они установили, что ожирение приводит к выделению на 20% большего количества парниковых выбросов, чем от тех людей, у кого нет проблем с лишним весом.

— Наше исследование предполагает, что в дополнение к снижению риска смертности, инвалидности и расходов на здравоохранение, борьба с ожирением положительно повлияет и на всю нашу природу, – сказал Файдон Магкос, один из авторов исследования.

Напомним, кофеин может снизить отложение липидов в жировых клетках, таким образом предотвращая возникновение лишнего веса.