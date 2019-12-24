Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что НАТО и мировое сообщество ответят войной России, если та нарушит суверенитет Беларуси.

Об этом он рассказал в эфире Эхо Москвы.

— Если эта угроза со стороны России, как некоторые говорят, возникнет, и вдруг она попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество - они уже будут втянутыми в войну. Этого уже страны НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им, - рассказал он и добавил, что не видит пока таких угроз со стороны РФ.

Лукашенко также добавил, что Беларусь находится «посередине котла», где пересекаются интересы Востока и Запада. Он считает, что надо себя вести «точно, тонко и аккуратно, чтобы тебя не сварили в этом котле».

Ранее сообщалось, что российское командование на Донбассе повышает уровень готовности к немедленному применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российско-оккупационных войск.