Постановление об открытии кассационного дела от 20 декабря появилось в Едином реестре судебных решений.

Отмечается, что адвокат Токарев Г. В. подал кассационную жалобу на приговор Киевского районного суда г. Харькова от 26 февраля 2019 года и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года.

— Копию постановления об открытии кассационного производства вместе с копией кассационной жалобы направить участникам судебного производства, разъяснив им право подать возражение на кассационную жалобу в течение пятнадцати дней со дня получения копии постановления, — говорится в документе.

Напомним, 26 февраля суд приговорил обвиняемых в совершении смертельного ДТП в Харькове Елену Зайцеву и Геннадия Дронова к десяти годам лишения свободы.

В октябре 2017 года в центре Харькова на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова столкнулись два автомобиля. Внедорожник Lexus RX, за рулем которого была 20-летняя девушка Елена Зайцева, вылетел на тротуар, где зеленый свет ждали пешеходы. В результате ДТП погибли шесть и пострадали пять человек.

Главной подозреваемой в совершении ДТП полиция назвала Зайцеву, суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Также суд взял под стражу второго участника ДТП Геннадия Дронова: он был за рулем Volkswagen.

Дронов просил об оправдательном приговоре, однако Верховный суд отклонил рассмотрение жалобы на действующий приговор из-за отсутствия конкретики в заявлении и предоставил его адвокату 15 дней для исправления недостатков.