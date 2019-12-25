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С начала 2019 года услугами Николаевской областной службы занятости воспользовались почти 73,0 тыс. человек.
Об этом сообщил директор Николаевского ОЦЗ Дмитрий Оборонько.
— Предоставляя социальные услуги клиентам службы занятости, мы, прежде всего, учитываем индивидуальные потребности клиентов. Наша основная задача - социально защитить людей, оказавшихся без работы, а работодателей обеспечить квалифицированными кадрами, - отметил Дмитрий Оборонько.
В текущем году почти 5,6 тыс. работодателей проинформировали Николаевскую областную службу занятости о наличии 33,5 тыс. вакансий. Самыми популярными профессиями, на которые сегодня есть спрос - это профессии квалифицированных рабочих - водители, продавцы, электромонтеры, электрогазосварщики, слесари, повара и другие представители рабочих профессий.
При содействии областной службы занятости получили работу более 27,6 тыс. человек, в том числе 48 человек воспользовались единоразовой выплатой помощи по безработице для организации предпринимательской деятельности, с компенсацией работодателю единого социального взноса - 195 человек. Среди общего количества клиентов службы занятости, которые трудоустроились в 2019 году, почти 52% были трудоустроены в первые дни обращения в службу занятости, что на 3,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Для повышения конкурентоспособности на рынке труда более 5,3 тыс. безработных проходили профессиональное обучение, переобучение и повышение квалификации. Обучение осуществлялось под конкретные заказы работодателей. Уровень трудоустройства безработных после прохождения профессионального обучения по области составил 95%.
С целью обеспечения временной занятости граждан и их материальной поддержки проводились оплачиваемые общественные работы и другие работы временного характера. В них приняли участие почти 7,7 тыс. человек, из них 7 тыс. безработных.
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С начала 2019 года услугами Николаевской областной службы занятости воспользовались почти 73,0 тыс. человек.
Об этом сообщил директор Николаевского ОЦЗ Дмитрий Оборонько.
— Предоставляя социальные услуги клиентам службы занятости, мы, прежде всего, учитываем индивидуальные потребности клиентов. Наша основная задача - социально защитить людей, оказавшихся без работы, а работодателей обеспечить квалифицированными кадрами, - отметил Дмитрий Оборонько.
В текущем году почти 5,6 тыс. работодателей проинформировали Николаевскую областную службу занятости о наличии 33,5 тыс. вакансий. Самыми популярными профессиями, на которые сегодня есть спрос - это профессии квалифицированных рабочих - водители, продавцы, электромонтеры, электрогазосварщики, слесари, повара и другие представители рабочих профессий.
При содействии областной службы занятости получили работу более 27,6 тыс. человек, в том числе 48 человек воспользовались единоразовой выплатой помощи по безработице для организации предпринимательской деятельности, с компенсацией работодателю единого социального взноса - 195 человек. Среди общего количества клиентов службы занятости, которые трудоустроились в 2019 году, почти 52% были трудоустроены в первые дни обращения в службу занятости, что на 3,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Для повышения конкурентоспособности на рынке труда более 5,3 тыс. безработных проходили профессиональное обучение, переобучение и повышение квалификации. Обучение осуществлялось под конкретные заказы работодателей. Уровень трудоустройства безработных после прохождения профессионального обучения по области составил 95%.
С целью обеспечения временной занятости граждан и их материальной поддержки проводились оплачиваемые общественные работы и другие работы временного характера. В них приняли участие почти 7,7 тыс. человек, из них 7 тыс. безработных.
Пресс-релиз