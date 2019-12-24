Президент Владимир Зеленский назначил Бориса Тарасюка постоянным представителем Украины при Совете Европы.

Соответствующий указ был обнародован сегодня, 24 декабря.

«Назначить Тарасюка Бориса Ивановича постоянным представителем Украины при Совете Европы», — говорится в указе № 943/2019.

Борис Тарасюк — украинский дипломат и политик. Дважды был министром иностранных дел Украины (1998-2000, 2005-2007). Также был основателем и директором Института евроатлантического сотрудничества и главой общественного совета первого национального иллюстрированного журнала международной жизни «ЕвроАтлантика».

В течение IV-VIII созывов Верховной Рады был народным депутатом от партии «Реформы и порядок», «Народный Рух Украины» и ВО «Батькивщина».

Также Владимир Зеленский назначил Василия Кирилича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Хорватия, а Ивана Кулебу — послом Украины в Армении.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского и Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.