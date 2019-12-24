В веб-браузере Google Chrome 79, то есть последней версии, обнаружили уязвимость, а именно утечку паролей пользователей.

Об этом сообщает Gizchina.

Сообщается, что браузер уже начал уведомлять пострадавших пользователей с помощью всплывающего окна с просьбой немедленно сменить пароли. Хотя предупреждение уже начало распространяться только на индийских пользователей.

— Измените свой пароль. Нарушение данных на сайте или в приложении раскрыло ваш пароль. Chrome рекомендует изменить пароль для сайта, - говорится в предупреждении.

Пока Google не прокомментировали, будут ли восстановлены утраченные данные пострадавших пользователей, но новый патч устранил проблему, и браузер уже можно обновить.

Ранее сообщалось, что компания Google недавно выпустила свою последнюю версию Chrome. Chrome 79 предлагает множество функций, основные из которых - замораживание вкладок и защита от фишинга.

Напомним, соцсети Facebook и Twitter сообщили об утечке данных сотен пользователей Android. Причиной утечки стало использование аккаунтов в этих соцсетях для входа в приложения.