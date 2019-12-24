Министерства иностранных дел Румынии и Польши отреагировали на запуск Россией железнодорожного сообщения с незаконно аннексированным Крымом.

Соответствующие заявления опубликованы пресс-службами МИД Румынии и Польши.

Так в МИД Румынии подчеркнули, что строительство и запуск маршрута — еще одно нарушение международного права со стороны РФ.

— Строительство железнодорожного маршрута из материковой России в Крым по Керченскому мосту подтверждает продолжающееся нарушение Россией международного права. Румыния вновь заявляет о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Крым — это Украина, — отметили в ведомстве.

В свою очередь в МИД Польши подчеркнули, что действия России только подтверждают адекватность санкций Европейского Союза против нее.

— Москва вновь подтверждает адекватность твердой реакции ЕС, в том числе наложенных санкций. Польша не признает незаконную аннексию Крыма, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимиром Путиным на временно оккупированный Крым и открытием движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.