Депутаты Снигиревского районного совета обратились к народному депутату от партии «Слуга народа» по округу №130 Игорю Негулевскому с просьбой найти финансирование на ремонт дороги «Снигиревка-Херсон», которая находится в критическом состоянии.

Об этом сообщила глава Снигиревского районного совета Татьяна Мезина, передает Снигиревка.ИНФО.

Как сообщает издание, депутаты райсовета уже дважды, 14 января и 20 декабря, обращались к народному депутату относительно выделения денег на ремонт данной дороги. Однако, по словам Татьяны Мезиной, на обращение депутатов Игорь Негулевский не ответил.

— 14 ноября на сессии Снигиревского районного совета рассматривался вопрос обращения депутатов райсовета в Николаевский областной совет, в Кабинет министров, Верховную Раду и к народному депутату Игорю Негулевскому о выделении средств на проведение ремонтных работ дороги «Казанка-Снигиревка-Антоновка». Дороги практически нет, одно направление существует, ежедневно она разрушается. К сожалению, Негулевский не был на той сессии. Этот вопрос опять подняли на сессии 20 декабря. Вчера опять собрались депутаты, сельхозтоваропроизводители и рассматривали этот вопрос. Было решено еще раз обратиться к Негулевскому для того, чтобы пригласить его на совещание, пригласить руководителя Службы автодорог, депутатов облсовета от Снигиревского района, депутатов наших ОТГ и решить данный вопрос, - сказала Татьяна Мезина.

Также глава районного совета добавила, что «Снигиревка - Херсон» - дорога государственного значения, вопрос которой без народного депутата районная власть решить не сможет.

— Понимаем, что необходимы большие средства, прежде всего нужны деньги на проектные работы. Но это дорога государственного значения, поэтому без народного депутата этот вопрос мы не можем решить. Надеемся, что после новогодних праздников Негулевский все же найдет время, приедет и мы рассмотрим данный вопрос. Часть наших населенных пунктов оторваны, люди не могут никуда добраться, по этой дороге возят и детей в школу, - добавила глава райсовета.

Напомним, что народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский поругался с главой Николаевского областного совета Викторией Москаленко из-за разбитых дорог в области, на ремонт которых были потрачены деньги.