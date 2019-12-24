Александр Стадник

На совете регионов, который прошел сегодня, 24 декабря, под председательством президента Владимира Зеленского, Николаевскую областную власть никто не представлял.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Отметим, что на совещании у президента, куда приглашались мэры областных центров, главы облсоветов и руководители ОГА, обсуждались вопросы тарифов на тепло, государственной программы энергомодернизации многоэтажных жилых домов, а также проблемы социального жилья.

Как известно, глава Николаевской ОГА Александр Стадник не поехал на это совещание, поскольку сегодня в Николаеве проходит сессия областного совета, где главным вопросом является принятие бюджета области на 2020 год. По этой же причине в Киев не поехала и глава облсовета Виктория Москаленко.

При этом, стоит отметить, что руководитель Николаевской облгосадминистрации не делегировал на совещание никого из своих заместителей.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского и Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.