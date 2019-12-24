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Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко не уверена в том, что депутатам удастся принять сегодня проект бюджета Николаевской области на 2020 год, предложенный губернатором Александром Стадником.
Об этом она сказала в комментарии корреспонденту НикВести.
Как известно, сегодня депутаты Николаевского облсовета с двух попыток не смогли проголосовать за бюджет 2020 года.
По словам Виктории Москаленко, на данный момент в облсовете нет большинства, которое могло бы проголосовать за бюджет 2020 года.
— Депутаты, которые не согласны с бюджетом, они не будет за него голосовать. Депутаты, даже те, которые в зале, не поддерживают бюджет. И мы понимаем, что не в этом вопрос, чтобы выйти в зал и проголосовать. Нет позиции у множества депутатов. Не может быть принят бюджет 32 голосами. У нас есть электронная система голосования — 32 голоса, и то некоторых депутатов не было в зале. Нет кворума и большинства, поддерживающих бюджет. Не могу сказать, мы проводим консультацию,чтоб все вышли поддержали бюджет, - сказала Виктория Москаленко.
Напомним, глава Николаевской организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин заявил, что он и его фракция не поддержит проект бюджета области на 2020 год, который предложила областная государственная администрация, так как в нем есть множество недочетов.
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Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко не уверена в том, что депутатам удастся принять сегодня проект бюджета Николаевской области на 2020 год, предложенный губернатором Александром Стадником.
Об этом она сказала в комментарии корреспонденту НикВести.
Как известно, сегодня депутаты Николаевского облсовета с двух попыток не смогли проголосовать за бюджет 2020 года.
По словам Виктории Москаленко, на данный момент в облсовете нет большинства, которое могло бы проголосовать за бюджет 2020 года.
— Депутаты, которые не согласны с бюджетом, они не будет за него голосовать. Депутаты, даже те, которые в зале, не поддерживают бюджет. И мы понимаем, что не в этом вопрос, чтобы выйти в зал и проголосовать. Нет позиции у множества депутатов. Не может быть принят бюджет 32 голосами. У нас есть электронная система голосования — 32 голоса, и то некоторых депутатов не было в зале. Нет кворума и большинства, поддерживающих бюджет. Не могу сказать, мы проводим консультацию,чтоб все вышли поддержали бюджет, - сказала Виктория Москаленко.
Напомним, глава Николаевской организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин заявил, что он и его фракция не поддержит проект бюджета области на 2020 год, который предложила областная государственная администрация, так как в нем есть множество недочетов.