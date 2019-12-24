Президент России стал третьим политиком, образ которого использовала студия Platinum Studio для рекламы со слоганом «Некоторые люди ни за что не должны были родиться» — ранее художники студии изобразили президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Напомним, украинский художник Сергей Майдуков поучаствовал в разработке обложки для британского новостного журнала «The Guardian Weekly».