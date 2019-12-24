Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, отмечающим 25 декабря Рождество Христово.

В своем Telegram-канале он опубликовал обращение к согражданам.

— Миллионы людей во всем мире сегодня собираются семьями, чтобы вместе провести Сочельник и встретить первую звезду. Она сообщает о Рождестве Христовом.

В этот светлый праздник давайте забудем о распрях. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас хочет, чтобы как можно быстрее в каждый украинский дом пришел мир. Давайте вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашего принятия друг друга, уважения, с нашего умения любить. Пусть свет первой Рождественской звезды принесет счастье и благополучие в каждую семью. С Рождеством Христовым! – говорится в обращении Владимира Зеленского.