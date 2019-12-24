Сергей Зинченко, Павел Аброськин и Сергей Тамтура на скамье подсудимых Святошинского райсуда Киева

Украина не станет обменивать подсудимых бывших бойцов спецподразделения «Беркут» на удерживаемых боевиками на Донбассе военнослужащих ВСУ.

Как сообщил на своей странице в Facebook адвокат «беркутовцев» Валентин Рыбин, из списков на обмен были вычеркнуты Олег Янишевский, Сергей Зинченко, Павел Аброськин и «еще несколько человек».

Он назвал такую позицию деструктивной и несоответствующей договору об обмене «всех установленных на всех установленных».

Заместитель начальника Департамента Генпрокуратуры Алексей Донской эту информацию ни опровергнуть, ни подтвердить не смог, отметив, что гособвинение не станет менять свою позицию насчет меры пресечения, сообщает LB.ua.

«Мы не видим оснований для изменения меры пресечения, мы не будем заявлять ходатайств и мы не будем руководствоваться какими-то другими мотивами и основаниями, кроме процессуальных», — заявил он.

Напомним, Янишевский, Зинченко, Аброськин являются фигурантами дела о пытках активистов во время Революции достоинства в 2014 году.

Ранее из СИЗО отпустили экс-беркутовца Александра Маринченко, который является обвиняемым в деле о расстрелах на Институтской. Сергею Тамтуре, который также фигурирует в деле, 24 октября смягчили меру пресечения.