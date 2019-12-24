Депутаты Николаевского областного совета уже 10 часов не могут найти голоса для принятия бюджета на 2020 год из-за отсутствия диалога между ними.

Об этом сообщает НикВести.

Как известно, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко накануне созвала внеочередную сессию на 24 декабря. Основным вопросом на рассмотрении является бюджет области на 2020 год.

Помимо бюджета включены также отчет облгосадминистрации о выполнении Программы социальной защиты населения «Турбота», продление Программы экономического и социального развития «Николаевщина-2017» до 2020 года со внесением изменений, утверждение областной Программы развития и поддержки учреждений здравоохранения, а также утверждение Региональной программы развития автомобильных дорог общего пользования Николаевской области на 2020-2022 годы.

Сессия областного совета началась в 10:00. Депутаты несколько раз объявляли перерыв в заседании сессии, собирались на совещания, однако до сих пор не пришли ни к какому решению.

Комментируя это, глава Николаевской ОГА Александр Стадник заявил, что облсовет не может набрать необходимые для принятия позитивного решения 33 голоса из-за главы фракции «Наш край» Юрия Кормышкина, который хочет «управлять областью».

— Боремся с амбициями Кормышкина, потому что он хочет управлять областью, хочет своих замов, хочет быть человеком, имеющим влияние. Но вопрос бюджета и людей, которые живут в области,а не вопрос Кормышкина.Нет, конечно. Да Кормышкин нам не нужен. Увидите, все будет нормально, - заявил Александр Стадник.

В свою очередь, Юрий Кормышкин рассказал, что в диалоге с депутатами в кабинете главы облсовета Виктории Москаленко был предложен вариант назначить сессию на 26 декабря и распустить областной совет. По его словам, губернатор не согласен с данным решением.

— Ну, если губернатор сказал, что они разберутся без Кормышкина, решат — пускай разбираются. Лично у меня нет амбиций, я заявлял, что я готов сложить депутатскую комиссию по АПК. На переговорах, которые проводились в кабинете Виктории Викторовны, мы предложили, давайте депутатский корпус будет сильный, а не четвертый этаж. Мы принимаем бюджет людям, наши налоги здесь. Мы предложил принять бюджет 26 числа и переформатировать весь областной совет и Викторию Викторовну. Она сказала, что готова написать заявление, если все объединятся ради одной цели. Пока нет понимания с другой стороны. И заявления губернатора, что меня и Садриддинова он посадит, мне уже скинули некоторые видео, где он в открытую угрожал. Пускай президент смотрит, кого он назначил главой области, - сказал Юрий Кормышкин.

Глава областного совета Виктория Москаленко отметила, что голосовать за проект бюджета некому, поскольку отсутствует большинство, выразив сомнение, что сегодня бюджет области будет принят.

— Депутаты, которые не согласны с бюджетом, они не будет за него голосовать. Депутаты, даже те, которые в зале, не поддерживают бюджет. И мы понимаем, что не в этом вопрос, чтобы выйти в зал и проголосовать. Нет позиции у множества депутатов. Не может быть принят бюджет 32 голосами. У нас есть электронная система голосования — 32 голоса, и то, некоторых депутатов не было в зале. Нет кворума и большинства, поддерживающих бюджет. Не могу сказать, мы проводим консультацию,чтоб все вышли поддержали бюджет, - сказала Виктория Москаленко.

В данный момент депутаты поделились на группы, часть из которых находится в зале областного совета, часть — на совещении в кабинете Виктории Москаленко, а другие, в частности, депутаты Федор Барна и Максим Невенчанный играют в шахматы в холле ОГА.

Также в облсовет приехал народный депутат Игорь Копытин, чтобы пообщаться с главой ОГА по поводу сложившейся ситуации с принятием бюджета области на 2020 год.

Напомним, что депутаты Николаевского облсовета с двух попыток не смогли проголосовать за бюджет 2020 года.