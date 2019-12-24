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Об этом на своей странице в Facebook написала глава Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук.
— Решение Ровенского городского совета о запрете проведения всех в городе маршей ЛГБТ-сообществ и других мероприятий, которые власть трактует как «пропаганду девиантного полового поведения» — яркий пример того, как предновогоднее безумие может касаться не только массовой беготни за подарками и продуктами, но и полностью противоправных решений местной власти, — написала она.
По ее мнению, нет никаких законодательных оснований для принятия такого решения.
Она также отметила, что, согласно международному праву, все международные пакты и решения Европейского суда по правам человека запрещают дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности при организации мирных публичных мероприятий.
— Решение городского совета в Ровно — это прямое нарушение прав и свобод человека. И я призываю местных депутатов/-ок отменить это решение и прекратить позорную дискриминацию людей по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, — добавила Покальчук.
Напомним, городской совет Ровно запретил проведение в городе маршей ЛГБТ-сообществ и других мероприятий, которые власть трактует как «пропаганду девиантного полового поведения».
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Об этом на своей странице в Facebook написала глава Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук.
— Решение Ровенского городского совета о запрете проведения всех в городе маршей ЛГБТ-сообществ и других мероприятий, которые власть трактует как «пропаганду девиантного полового поведения» — яркий пример того, как предновогоднее безумие может касаться не только массовой беготни за подарками и продуктами, но и полностью противоправных решений местной власти, — написала она.
По ее мнению, нет никаких законодательных оснований для принятия такого решения.
Она также отметила, что, согласно международному праву, все международные пакты и решения Европейского суда по правам человека запрещают дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности при организации мирных публичных мероприятий.
— Решение городского совета в Ровно — это прямое нарушение прав и свобод человека. И я призываю местных депутатов/-ок отменить это решение и прекратить позорную дискриминацию людей по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, — добавила Покальчук.
Напомним, городской совет Ровно запретил проведение в городе маршей ЛГБТ-сообществ и других мероприятий, которые власть трактует как «пропаганду девиантного полового поведения».