Об этом на своей странице в Facebook написала глава Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук.

— Решение Ровенского городского совета о запрете проведения всех в городе маршей ЛГБТ-сообществ и других мероприятий, которые власть трактует как «пропаганду девиантного полового поведения» — яркий пример того, как предновогоднее безумие может касаться не только массовой беготни за подарками и продуктами, но и полностью противоправных решений местной власти, — написала она.

По ее мнению, нет никаких законодательных оснований для принятия такого решения.

Она также отметила, что, согласно международному праву, все международные пакты и решения Европейского суда по правам человека запрещают дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности при организации мирных публичных мероприятий.

— Решение городского совета в Ровно — это прямое нарушение прав и свобод человека. И я призываю местных депутатов/-ок отменить это решение и прекратить позорную дискриминацию людей по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, — добавила Покальчук.

Напомним, городской совет Ровно запретил проведение в городе маршей ЛГБТ-сообществ и других мероприятий, которые власть трактует как «пропаганду девиантного полового поведения».