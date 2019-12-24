|Скорость ветра:
|2.3 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:07
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|15:58
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|22.9 грн
|23.25 грн
|EUR
|25.2 грн
|25.8 грн
Поездка Президента Владимира Зеленского и делегации в Париж для участия в «нормандском саммите» обошлась в 1,6 млн гривен.
Об этом «112 Украина» сообщили в Государственном управлении делами в ответ на информационный запрос.
«На обеспечение рабочего визита официальной делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским во Французскую республику 8-10 декабря и передовой группы по подготовке указанного визита Государственное управление делами заплатило расходы на командировки в сумме 25,3 тысячи евро (примерно 651 тысяча 673,89 гривен по сегодняшнему курсу НБУ) и 61,9 тысячи гривен, а также осуществило предварительную оплату за авиаперевозку в сумме 925,2 тысячи гривен», — сообщили в Госуправделами.
Командировка президента Украины Владимира Зеленского в США на заседание Генеральной ассамблеи ООН обошлась в 74 тысячи долларов и почти 120 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что «Школа Зе!депутат» в Трускавце обошлась «Слуге народа» в ₴10 миллионов.
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
Поездка Президента Владимира Зеленского и делегации в Париж для участия в «нормандском саммите» обошлась в 1,6 млн гривен.
Об этом «112 Украина» сообщили в Государственном управлении делами в ответ на информационный запрос.
«На обеспечение рабочего визита официальной делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским во Французскую республику 8-10 декабря и передовой группы по подготовке указанного визита Государственное управление делами заплатило расходы на командировки в сумме 25,3 тысячи евро (примерно 651 тысяча 673,89 гривен по сегодняшнему курсу НБУ) и 61,9 тысячи гривен, а также осуществило предварительную оплату за авиаперевозку в сумме 925,2 тысячи гривен», — сообщили в Госуправделами.
Командировка президента Украины Владимира Зеленского в США на заседание Генеральной ассамблеи ООН обошлась в 74 тысячи долларов и почти 120 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что «Школа Зе!депутат» в Трускавце обошлась «Слуге народа» в ₴10 миллионов.