Поездка Президента Владимира Зеленского и делегации в Париж для участия в «нормандском саммите» обошлась в 1,6 млн гривен.

Об этом «112 Украина» сообщили в Государственном управлении делами в ответ на информационный запрос.

«На обеспечение рабочего визита официальной делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским во Французскую республику 8-10 декабря и передовой группы по подготовке указанного визита Государственное управление делами заплатило расходы на командировки в сумме 25,3 тысячи евро (примерно 651 тысяча 673,89 гривен по сегодняшнему курсу НБУ) и 61,9 тысячи гривен, а также осуществило предварительную оплату за авиаперевозку в сумме 925,2 тысячи гривен», — сообщили в Госуправделами.

Командировка президента Украины Владимира Зеленского в США на заседание Генеральной ассамблеи ООН обошлась в 74 тысячи долларов и почти 120 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что «Школа Зе!депутат» в Трускавце обошлась «Слуге народа» в ₴10 миллионов.