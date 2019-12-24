Фракция «Европейская Солидарность» подаст изменения в подписанном Владимиром Зеленским закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюро расследований», которые приведут его в соответствие с Конституцией Украины.

Об это сообщается на сайте партии.

— Пока данный закон в турборежиме проталкивался через парламент, а потом пылился в Офисе Президента, Конституционный Суд Украины признал неконституционным право Президента назначать директора ГБР. Суд пришел к такому выводу, рассматривая один из проектов изменений в Конституцию, инициированных господином Зеленским с целью концентрации полномочий в руках главы государства, - говорится в собщении.

Отмечается, что Конституционный Суд подчеркнул, что одностороннее, несбалансированное расширение полномочий Президента противоречит основополагающим положениям Конституции Украины. Оно «может создать риски необоснованного вмешательства в деятельность органов исполнительной власти, нарушение конституционного принципа разделения государственной власти, ослабление конституционных гарантий обеспечения прав и свобод человека и гражданина».

Также «Европейская Солидарность», которая инициирует создание в парламенте Временной следственной комиссии по расследованию противоправных преступных разговоров Романа Трубы, Андрея Богдана и других чиновников, будет настаивать на том, чтобы эта комиссия расследовала и дело о так называемой «пленки судьи Вовка». Они - в распоряжении Национального антикоррупционного бюро Украины и тщательно скрываются от общественности. Эти записи свидетельствуют об уголовном вмешательства руководителя Офиса президента Украины в работу судебной ветви власти, которое, кстати, продолжается и сейчас.

В партии также потребовали от НАБУ возбуждение уголовного производства против Трубы и других фигурантов этого разговора и назначения немедленной голосовой экспертизы участников этих разговоров.