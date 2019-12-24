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В Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра заявили, что мораторий на продажу земли будет действовать до вступления в силу нового закона.
Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра.
— Основным условием отмены моратория на покупку-продажу земель сельскохозяйственного назначения было вступления в силу закона об обороте земель. Поскольку принятие закона не произошло, в действие вступили пункты 14 и 15 раздела Х «Переходные положения «Земельного кодекса», – сказано в сообщении.
Отмечается, что соответственно указанным пунктам Земельно кодекса до вступления закона в силу внесение права на земельный пай в капитал хозяйственных обществ запрещено.
Помимо того, не допускается и продажа-покупка земельных участков сельскохозяйственного назначения коммунальной и государственной собственности.
13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запуске рынка земли в Украине. Среди 11 рассматриваемых документов был поддержан проект закона № 2178-10.
После открытия в Украине рынка земли гражданам России будет запрещено ее покупать. Кроме того, будет предусмотрен механизм спецконфискации в пользу государства.
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В Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра заявили, что мораторий на продажу земли будет действовать до вступления в силу нового закона.
Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра.
— Основным условием отмены моратория на покупку-продажу земель сельскохозяйственного назначения было вступления в силу закона об обороте земель. Поскольку принятие закона не произошло, в действие вступили пункты 14 и 15 раздела Х «Переходные положения «Земельного кодекса», – сказано в сообщении.
Отмечается, что соответственно указанным пунктам Земельно кодекса до вступления закона в силу внесение права на земельный пай в капитал хозяйственных обществ запрещено.
Помимо того, не допускается и продажа-покупка земельных участков сельскохозяйственного назначения коммунальной и государственной собственности.
13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запуске рынка земли в Украине. Среди 11 рассматриваемых документов был поддержан проект закона № 2178-10.
После открытия в Украине рынка земли гражданам России будет запрещено ее покупать. Кроме того, будет предусмотрен механизм спецконфискации в пользу государства.