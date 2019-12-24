В Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра заявили, что мораторий на продажу земли будет действовать до вступления в силу нового закона.

Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра.

— Основным условием отмены моратория на покупку-продажу земель сельскохозяйственного назначения было вступления в силу закона об обороте земель. Поскольку принятие закона не произошло, в действие вступили пункты 14 и 15 раздела Х «Переходные положения «Земельного кодекса», – сказано в сообщении.