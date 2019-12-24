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Каминет министров Украины во вторник, 24 декабря, собрался на экстренное заседание по газовым переговорам с Российской Федерацией.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
По его словам, заседание состоится в закрытом формате.
«Формат заседания полностью закрытый — ДСК (для службового користування)», — говорится в сообщении.
Напомним, украинская сторона подготовила проекты контрактов о выплате Россией $3 млрд и контрактов для продления транзита российского газа через Украину в Европу. Их планируют подписать 27 декабря.
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Каминет министров Украины во вторник, 24 декабря, собрался на экстренное заседание по газовым переговорам с Российской Федерацией.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
По его словам, заседание состоится в закрытом формате.
«Формат заседания полностью закрытый — ДСК (для службового користування)», — говорится в сообщении.
Напомним, украинская сторона подготовила проекты контрактов о выплате Россией $3 млрд и контрактов для продления транзита российского газа через Украину в Европу. Их планируют подписать 27 декабря.