Каминет министров Украины во вторник, 24 декабря, собрался на экстренное заседание по газовым переговорам с Российской Федерацией.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

По его словам, заседание состоится в закрытом формате.

«Формат заседания полностью закрытый — ДСК (для службового користування)», — говорится в сообщении.

Напомним, украинская сторона подготовила проекты контрактов о выплате Россией $3 млрд и контрактов для продления транзита российского газа через Украину в Европу. Их планируют подписать 27 декабря.