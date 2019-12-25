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Вчера, 24 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.
Об этом штаб ООС сообщает в Facebook.
Противник обстрелял позиции наших подразделений по запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Один обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник совершил по защитникам населенного пункта Березовое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
Восемь обстрелов позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».
С начала суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Крымское. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.
Напомним, ранее стало известно, что Украина не станет обменивать подсудимых бывших бойцов спецподразделения «Беркут» на удерживаемых боевиками на Донбассе военнослужащих ВСУ.
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Вчера, 24 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.
Об этом штаб ООС сообщает в Facebook.
Противник обстрелял позиции наших подразделений по запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Один обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник совершил по защитникам населенного пункта Березовое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
Восемь обстрелов позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».
С начала суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Крымское. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.
Напомним, ранее стало известно, что Украина не станет обменивать подсудимых бывших бойцов спецподразделения «Беркут» на удерживаемых боевиками на Донбассе военнослужащих ВСУ.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко