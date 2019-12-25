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Уволенный бывший глава Закарпатской областной государственной администрации Игорь Бондаренко удивился, когда узнал о своем внезапном увольнении.
«Предпосылок к увольнению не было, как и никаких замечаний. Я уверен, что я справился со всеми задачами: за 5 месяцев в области положительные показатели по всем направлениям», - рассказал он изданию «Новое время».
Он отметил, что его команде удавалось бороться даже с настоящим бичом Закарпатья — контрабандой. Однако, он не смог подтвердить свое заявление какими-либо данными.
Также он поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за его решение и добавил, что не комментирует его, поскольку они «люди командные».
Как сообщалось, Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского и Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.
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Уволенный бывший глава Закарпатской областной государственной администрации Игорь Бондаренко удивился, когда узнал о своем внезапном увольнении.
«Предпосылок к увольнению не было, как и никаких замечаний. Я уверен, что я справился со всеми задачами: за 5 месяцев в области положительные показатели по всем направлениям», - рассказал он изданию «Новое время».
Он отметил, что его команде удавалось бороться даже с настоящим бичом Закарпатья — контрабандой. Однако, он не смог подтвердить свое заявление какими-либо данными.
Также он поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за его решение и добавил, что не комментирует его, поскольку они «люди командные».
Как сообщалось, Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского и Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.