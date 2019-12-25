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Прокуратура Токио (Япония) арестовала депутата Либерально-демократической партии Цукаса Акимото по подозрении в коррупции. Политик якобы брал взятки от китайской компании, заинтересованной в создании казино на территории Японии.
До октября 2018 года Акимото был старшим вице-министром правительства. Он отвечал за политику правительства в сфере работы казино. О таком типе стимулирования экономики и туризма ранее заявлял премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
«Было бы возмутительно, если бы заместитель министра в кабинете министров, имеющий полномочия (в отношении вопроса казино, — ред.), использовал свое положение для получения денег», — заявил руководитель парламентских дел оппозиционной Демократической партии «За народ» Казухиро Харагучи.
Сам политик нарушения со своей стороны отрицает. В офисе Акимото заявили, что ничего не знали о предстоящем аресте.
Напомним, директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак признал, что в городе существует коррупция в ритуальном бизнесе.
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Прокуратура Токио (Япония) арестовала депутата Либерально-демократической партии Цукаса Акимото по подозрении в коррупции. Политик якобы брал взятки от китайской компании, заинтересованной в создании казино на территории Японии.
До октября 2018 года Акимото был старшим вице-министром правительства. Он отвечал за политику правительства в сфере работы казино. О таком типе стимулирования экономики и туризма ранее заявлял премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
«Было бы возмутительно, если бы заместитель министра в кабинете министров, имеющий полномочия (в отношении вопроса казино, — ред.), использовал свое положение для получения денег», — заявил руководитель парламентских дел оппозиционной Демократической партии «За народ» Казухиро Харагучи.
Сам политик нарушения со своей стороны отрицает. В офисе Акимото заявили, что ничего не знали о предстоящем аресте.
Напомним, директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак признал, что в городе существует коррупция в ритуальном бизнесе.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко