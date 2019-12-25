Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту пересечения пассажирским поездом «Санкт-Петербург — Симферополь» государственной границы Украины через «Керченский мост».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Детали: Уголовное производство зарегистрировано 25 декабря по ч.1 ст.332 УК Украины.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению представительства президента Украины в АР Крым.

«В ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права», - заявили в прокуратуре.

Ранее 25 декабря росСМИ сообщили, что первый пассажирский поезд, следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь, прибыл в Крым, время в пути заняло 43 часа 25 минут.

«Состав следует по новому маршруту, он проследовал в объезд территории Украины, в ночь на 25 декабря он пересек Крымский мост», — отмечалось в сообщении.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимиром Путиным на временно оккупированный Крым и открытием движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.