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Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту пересечения пассажирским поездом «Санкт-Петербург — Симферополь» государственной границы Украины через «Керченский мост».
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.
Детали: Уголовное производство зарегистрировано 25 декабря по ч.1 ст.332 УК Украины.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению представительства президента Украины в АР Крым.
«В ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права», - заявили в прокуратуре.
Ранее 25 декабря росСМИ сообщили, что первый пассажирский поезд, следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь, прибыл в Крым, время в пути заняло 43 часа 25 минут.
«Состав следует по новому маршруту, он проследовал в объезд территории Украины, в ночь на 25 декабря он пересек Крымский мост», — отмечалось в сообщении.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимиром Путиным на временно оккупированный Крым и открытием движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.
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Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту пересечения пассажирским поездом «Санкт-Петербург — Симферополь» государственной границы Украины через «Керченский мост».
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.
Детали: Уголовное производство зарегистрировано 25 декабря по ч.1 ст.332 УК Украины.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению представительства президента Украины в АР Крым.
«В ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права», - заявили в прокуратуре.
Ранее 25 декабря росСМИ сообщили, что первый пассажирский поезд, следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь, прибыл в Крым, время в пути заняло 43 часа 25 минут.
«Состав следует по новому маршруту, он проследовал в объезд территории Украины, в ночь на 25 декабря он пересек Крымский мост», — отмечалось в сообщении.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимиром Путиным на временно оккупированный Крым и открытием движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко