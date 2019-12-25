На суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, где рассматривали апелляцию подозреваемой Юлии Кузьменко, напали на журналиста издания «Шарий.нет» Дмитрия Кучера.

Об этом в Facebook написала заместитель главного редактора портала «Шарий.нет» Ольга Шарий.

«На выходе из суда на нашего журналиста напали. Его избивали ногами и облили мочой. Окружила тусовка вместе со Стерненко (одесский активист Сергей Стерненко, - прим.). На месте сейчас наши адвокаты и полиция. Владимир Александрович (Зеленский, - прим.), у вас будет работать закон или зачем вас выбирали?» — сообщила Ольга Шарий.

Видео инцидента опубликовал Telegam-канал KlymenkoTime.

Следователи начали уголовное производство по факту угрозы или насилия в отношении журналистов, сообщили в ГУ Нацполиции.

«Моя позиция — четкая и принципиальная: любые проявления агрессии или применения силы к журналистам — недопустимы. Мы живем в демократической стране, где не может быть ущемления свободы слова. Наша задача — обеспечение безопасности журналистов и доступ граждан к информации. Поэтому всем фактам применения силы и препятствования профессиональной деятельности представителей СМИ уделяется усиленное внимание. Ход расследования этих преступлений находится на контроле руководителей территориальных подразделений», - отметил глава ведомства Игорь Клименко, комментируя ситуацию.

Напомним, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Генпрокуратура обновила группу прокуроров.