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На суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, где рассматривали апелляцию подозреваемой Юлии Кузьменко, напали на журналиста издания «Шарий.нет» Дмитрия Кучера.
Об этом в Facebook написала заместитель главного редактора портала «Шарий.нет» Ольга Шарий.
«На выходе из суда на нашего журналиста напали. Его избивали ногами и облили мочой. Окружила тусовка вместе со Стерненко (одесский активист Сергей Стерненко, - прим.). На месте сейчас наши адвокаты и полиция. Владимир Александрович (Зеленский, - прим.), у вас будет работать закон или зачем вас выбирали?» — сообщила Ольга Шарий.
Видео инцидента опубликовал Telegam-канал KlymenkoTime.
Следователи начали уголовное производство по факту угрозы или насилия в отношении журналистов, сообщили в ГУ Нацполиции.
«Моя позиция — четкая и принципиальная: любые проявления агрессии или применения силы к журналистам — недопустимы. Мы живем в демократической стране, где не может быть ущемления свободы слова. Наша задача — обеспечение безопасности журналистов и доступ граждан к информации. Поэтому всем фактам применения силы и препятствования профессиональной деятельности представителей СМИ уделяется усиленное внимание. Ход расследования этих преступлений находится на контроле руководителей территориальных подразделений», - отметил глава ведомства Игорь Клименко, комментируя ситуацию.
Напомним, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Генпрокуратура обновила группу прокуроров.
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На суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, где рассматривали апелляцию подозреваемой Юлии Кузьменко, напали на журналиста издания «Шарий.нет» Дмитрия Кучера.
Об этом в Facebook написала заместитель главного редактора портала «Шарий.нет» Ольга Шарий.
«На выходе из суда на нашего журналиста напали. Его избивали ногами и облили мочой. Окружила тусовка вместе со Стерненко (одесский активист Сергей Стерненко, - прим.). На месте сейчас наши адвокаты и полиция. Владимир Александрович (Зеленский, - прим.), у вас будет работать закон или зачем вас выбирали?» — сообщила Ольга Шарий.
Видео инцидента опубликовал Telegam-канал KlymenkoTime.
Следователи начали уголовное производство по факту угрозы или насилия в отношении журналистов, сообщили в ГУ Нацполиции.
«Моя позиция — четкая и принципиальная: любые проявления агрессии или применения силы к журналистам — недопустимы. Мы живем в демократической стране, где не может быть ущемления свободы слова. Наша задача — обеспечение безопасности журналистов и доступ граждан к информации. Поэтому всем фактам применения силы и препятствования профессиональной деятельности представителей СМИ уделяется усиленное внимание. Ход расследования этих преступлений находится на контроле руководителей территориальных подразделений», - отметил глава ведомства Игорь Клименко, комментируя ситуацию.
Напомним, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Генпрокуратура обновила группу прокуроров.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко