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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина «сама дала повод к российско-украинскому конфликту». Об этом он заявил в интервью «Эху Москвы».
«Украина в какой-то степени подставилась. Русских начали душить, язык там и прочее — ну, вопросов, которых не должно быть в Украине! Как бы там ни было, я не оправдываю сейчас Россию, нет. Я не упрекаю Украину. Но как бы там ни было, Украина хоть и маленький, но дала повод к этому столкновению», — сказал Александр Лукашенко.
Также президент Беларуси считает, что Крым «де-факто российский, юридически это не оформлено». Он отметил, что не дает оценки, чей Крым, но указал на то, что украинцы «никак не обороняли эту землю».
Напомним, ранее лександр Лукашенко заявил, что его стране не нужен альянс с Россией, которая каждый год «подсовывает новые условия».
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина «сама дала повод к российско-украинскому конфликту». Об этом он заявил в интервью «Эху Москвы».
«Украина в какой-то степени подставилась. Русских начали душить, язык там и прочее — ну, вопросов, которых не должно быть в Украине! Как бы там ни было, я не оправдываю сейчас Россию, нет. Я не упрекаю Украину. Но как бы там ни было, Украина хоть и маленький, но дала повод к этому столкновению», — сказал Александр Лукашенко.
Также президент Беларуси считает, что Крым «де-факто российский, юридически это не оформлено». Он отметил, что не дает оценки, чей Крым, но указал на то, что украинцы «никак не обороняли эту землю».
Напомним, ранее лександр Лукашенко заявил, что его стране не нужен альянс с Россией, которая каждый год «подсовывает новые условия».
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко