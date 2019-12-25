Юлия Кузьменко, врач и волонтер, которая подозревается по делу убийства журналиста Павла Шеремета, подала иск против Министерства внутренних дел, а также его руководителя Арсена Авакова.

Об этом сообщает государственный портал «Судебная власть Украины».

Отмечается, что Кузьменко будет защищать собственную честь, достоинство, а также деловую репутацию. А вот, третьим лицом по данному делу является телерадиокомпания «Украина».

Адвокат Кузьменко Виктория Данейка в комментарии «Главкому» рассказала, что в программе «Свобода слова Савика Шустера», 13 декабря, Аваков заявил, что Кузьменко давать показания по делу убийство Шеремета отказалась, что является недостоверной информацией.

По ее словам, в том случае, если Министерство внутренних дел считает, что Кузьменко отказалась, то должен быть соответствующий протокол допроса, в котором указано, что она использовала статью 63 Конституции. Однако, данного протокола нет, потому что и допроса не было. Адвокат подчеркнула, что такой допрос, где она давала показания, был после выхода данной программы.

«Кроме этого, во время судебных заседаний Юлия Кузьменко не использует статью 63 Конституции и дает показания. Поэтому мы будем настаивать, чтобы информация, распространенная Аваковым, была опровергнута», – добавила представительница истца.

Также отмечается, что иск Кузьменко рассматривать будет судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк, который вынес 13 декабря решение о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей по делу Шеремета. Подчеркивается, что если учитывать данный факт, то Вовк должен заявить по гражданскому делу самоотвод.

Ранее сообщалось, что на суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, где рассматривали апелляцию подозреваемой Юлии Кузьменко, напали на журналиста издания «Шарий.нет» Дмитрия Кучера.