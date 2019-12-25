Россия усиливает свои войска на временно оккупированных территориях Донбасса новыми партиями мин и гранат. Небрежное хранение боеприпасов привело к их хищению, часть гранат обнаружили возле учебного заведения.

Передовые позиции 1 армейского корпуса вооруженных сил РФ (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ обустраивают новыми минно-взрывными заграждениями, выяснило Главное управление разведки Минобороны Украины.

«С начала декабря 2019 в передовые подразделения противником завозятся новые партии мин и гранат, которые размещаются для хранения в не оборудованных для этого местах и с нарушениями. Это привело к росту количества случаев их хищения, что усилило опасность для населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», — рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Михаил Шаравара.

20 декабря возле одного из учебных заведений на оккупированной Луганщине нашли разбросанные боеприпасы, в частности, наступательные гранаты «Ф-1».

Ранее данные разведки показали, что в артиллерийских подразделениях оккупантов возросла интенсивность проведения занятий с выходом техники на полигоны для тренировок и учений со стрельбой.