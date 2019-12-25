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Россия усиливает свои войска на временно оккупированных территориях Донбасса новыми партиями мин и гранат. Небрежное хранение боеприпасов привело к их хищению, часть гранат обнаружили возле учебного заведения.
Передовые позиции 1 армейского корпуса вооруженных сил РФ (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ обустраивают новыми минно-взрывными заграждениями, выяснило Главное управление разведки Минобороны Украины.
«С начала декабря 2019 в передовые подразделения противником завозятся новые партии мин и гранат, которые размещаются для хранения в не оборудованных для этого местах и с нарушениями. Это привело к росту количества случаев их хищения, что усилило опасность для населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», — рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Михаил Шаравара.
20 декабря возле одного из учебных заведений на оккупированной Луганщине нашли разбросанные боеприпасы, в частности, наступательные гранаты «Ф-1».
Ранее данные разведки показали, что в артиллерийских подразделениях оккупантов возросла интенсивность проведения занятий с выходом техники на полигоны для тренировок и учений со стрельбой.
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Россия усиливает свои войска на временно оккупированных территориях Донбасса новыми партиями мин и гранат. Небрежное хранение боеприпасов привело к их хищению, часть гранат обнаружили возле учебного заведения.
Передовые позиции 1 армейского корпуса вооруженных сил РФ (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ обустраивают новыми минно-взрывными заграждениями, выяснило Главное управление разведки Минобороны Украины.
«С начала декабря 2019 в передовые подразделения противником завозятся новые партии мин и гранат, которые размещаются для хранения в не оборудованных для этого местах и с нарушениями. Это привело к росту количества случаев их хищения, что усилило опасность для населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», — рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Михаил Шаравара.
20 декабря возле одного из учебных заведений на оккупированной Луганщине нашли разбросанные боеприпасы, в частности, наступательные гранаты «Ф-1».
Ранее данные разведки показали, что в артиллерийских подразделениях оккупантов возросла интенсивность проведения занятий с выходом техники на полигоны для тренировок и учений со стрельбой.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко