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Народный депутат от «Слуги народа» Алексей Устенко считает, что отмена Верховной Радой «языкового закона» Колесниченко-Кивалова в 2014 году, которая так и не была подписана тогдашним и. о. президента Александром Турчиновым, спровоцировала захват Россией Крыма.
Об этом он заявил во время перепалки с нардепом от «Европейской солидарности» Алексеем Гончаренко в эфире телеканала «НАШ» 24 декабря.
— В 2014 году был принят закон о языке, после чего спровоцировались все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация вошла в Крым. Это было одним из того, с чего все началось, — сказал Алексей Устенко.
Он также заявил, что покупать российский газ не напрямую у России, а реверсом из европейских стран — экономически невыгодно, и эту схему «навязала» прошлая власть.
— То, что прошлая власть нам навязала покупку газа российского, но реверсом из Европы — это также экономически невыгодно, — сказал он.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина «сама дала повод к российско-украинскому конфликту».
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Народный депутат от «Слуги народа» Алексей Устенко считает, что отмена Верховной Радой «языкового закона» Колесниченко-Кивалова в 2014 году, которая так и не была подписана тогдашним и. о. президента Александром Турчиновым, спровоцировала захват Россией Крыма.
Об этом он заявил во время перепалки с нардепом от «Европейской солидарности» Алексеем Гончаренко в эфире телеканала «НАШ» 24 декабря.
— В 2014 году был принят закон о языке, после чего спровоцировались все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация вошла в Крым. Это было одним из того, с чего все началось, — сказал Алексей Устенко.
Он также заявил, что покупать российский газ не напрямую у России, а реверсом из европейских стран — экономически невыгодно, и эту схему «навязала» прошлая власть.
— То, что прошлая власть нам навязала покупку газа российского, но реверсом из Европы — это также экономически невыгодно, — сказал он.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина «сама дала повод к российско-украинскому конфликту».
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко