Народный депутат от «Слуги народа» Алексей Устенко считает, что отмена Верховной Радой «языкового закона» Колесниченко-Кивалова в 2014 году, которая так и не была подписана тогдашним и. о. президента Александром Турчиновым, спровоцировала захват Россией Крыма.

Об этом он заявил во время перепалки с нардепом от «Европейской солидарности» Алексеем Гончаренко в эфире телеканала «НАШ» 24 декабря.

— В 2014 году был принят закон о языке, после чего спровоцировались все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация вошла в Крым. Это было одним из того, с чего все началось, — сказал Алексей Устенко.

Он также заявил, что покупать российский газ не напрямую у России, а реверсом из европейских стран — экономически невыгодно, и эту схему «навязала» прошлая власть.

— То, что прошлая власть нам навязала покупку газа российского, но реверсом из Европы — это также экономически невыгодно, — сказал он.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина «сама дала повод к российско-украинскому конфликту».