|Скорость ветра:
|2.4 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:07
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|15:58
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|22.9 грн
|23.25 грн
|EUR
|25.2 грн
|25.8 грн
По меньшей мере 15 народных депутатов девятого созыва Верховной Рады нарушали процедуру голосования в этом году.
Об этом сообщает общественное движение «Чесно».
Как подсчитали активисты, всего депутаты новой Рады «кнопкодавилы» не менее 45 раз. Из них 20 раз нарушение произошло в течение одного дня, 18 декабря.
Чаще всего голосовали вместо своих коллег народные избранники от «Оппозиционной платформы — за жизнь» (ОПЗЖ). Они «кнопкодавили» 27 раз.
Лидером среди нарушителей стал народный депутат от «ОПЗЖ» Владимир Кальцев. Не раз нарушали процедуру голосования его коллеги по партии Михаил Макаренко и Григорий Суркис. Также часто «кнопкодавили» беспартийные нардепы Муса Магомедов и Андрей Иванчук.
Больше всего народные избранники «кнопкодавили», в частности, за законопроекты о Государственном бюро расследований, о совершенствовании образовательной деятельности в сфере высшего образования и за обеспечение конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Недавно, 19 декабря, Верховная Рада приняла законопроект, который криминализирует такие нарушения во время голосования в украинском парламенте. Кроме этого, сейчас на рассмотрении в Конституционном суде находится законопроект президента Владимира Зеленского о лишении мандата за «кнопкодавство». Согласно документу, нарушителем считается также тот, кто разрешил голосовать вместо себя.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
По меньшей мере 15 народных депутатов девятого созыва Верховной Рады нарушали процедуру голосования в этом году.
Об этом сообщает общественное движение «Чесно».
Как подсчитали активисты, всего депутаты новой Рады «кнопкодавилы» не менее 45 раз. Из них 20 раз нарушение произошло в течение одного дня, 18 декабря.
Чаще всего голосовали вместо своих коллег народные избранники от «Оппозиционной платформы — за жизнь» (ОПЗЖ). Они «кнопкодавили» 27 раз.
Лидером среди нарушителей стал народный депутат от «ОПЗЖ» Владимир Кальцев. Не раз нарушали процедуру голосования его коллеги по партии Михаил Макаренко и Григорий Суркис. Также часто «кнопкодавили» беспартийные нардепы Муса Магомедов и Андрей Иванчук.
Больше всего народные избранники «кнопкодавили», в частности, за законопроекты о Государственном бюро расследований, о совершенствовании образовательной деятельности в сфере высшего образования и за обеспечение конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Недавно, 19 декабря, Верховная Рада приняла законопроект, который криминализирует такие нарушения во время голосования в украинском парламенте. Кроме этого, сейчас на рассмотрении в Конституционном суде находится законопроект президента Владимира Зеленского о лишении мандата за «кнопкодавство». Согласно документу, нарушителем считается также тот, кто разрешил голосовать вместо себя.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко