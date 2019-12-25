По меньшей мере 15 народных депутатов девятого созыва Верховной Рады нарушали процедуру голосования в этом году.

Об этом сообщает общественное движение «Чесно».

Как подсчитали активисты, всего депутаты новой Рады «кнопкодавилы» не менее 45 раз. Из них 20 раз нарушение произошло в течение одного дня, 18 декабря.

Чаще всего голосовали вместо своих коллег народные избранники от «Оппозиционной платформы — за жизнь» (ОПЗЖ). Они «кнопкодавили» 27 раз.

Лидером среди нарушителей стал народный депутат от «ОПЗЖ» Владимир Кальцев. Не раз нарушали процедуру голосования его коллеги по партии Михаил Макаренко и Григорий Суркис. Также часто «кнопкодавили» беспартийные нардепы Муса Магомедов и Андрей Иванчук.

Больше всего народные избранники «кнопкодавили», в частности, за законопроекты о Государственном бюро расследований, о совершенствовании образовательной деятельности в сфере высшего образования и за обеспечение конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Недавно, 19 декабря, Верховная Рада приняла законопроект, который криминализирует такие нарушения во время голосования в украинском парламенте. Кроме этого, сейчас на рассмотрении в Конституционном суде находится законопроект президента Владимира Зеленского о лишении мандата за «кнопкодавство». Согласно документу, нарушителем считается также тот, кто разрешил голосовать вместо себя.