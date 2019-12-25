Печерский райсуд Киева освободил из-под ночного домашнего ареста экс-бойца подразделения «Омега» Дмитрия Хмеля, которого подозревают в убийстве активиста Евромайдана Александра Храпаченко, говорится в материалах суда, передает TheБабель.

Дмитрия Хмеля освободили под личное обязательство, которое будет действовать до 28 января 2020 года.

Согласно новой мере пресечения, Хмель должен приходить к следователю, прокурору или в суд с определенной периодичностью, не выезжать из Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, а также не общаться со свидетелями и потерпевшими.

Кроме того, он обязан сдать в Генпрокуратуру загранпаспорт и другие документы, которые позволяют выехать за пределы Украины. У Хмеля останется только внутренний украинский паспорт.