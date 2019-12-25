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Печерский райсуд Киева освободил из-под ночного домашнего ареста экс-бойца подразделения «Омега» Дмитрия Хмеля, которого подозревают в убийстве активиста Евромайдана Александра Храпаченко, говорится в материалах суда, передает TheБабель.
Дмитрия Хмеля освободили под личное обязательство, которое будет действовать до 28 января 2020 года.
Согласно новой мере пресечения, Хмель должен приходить к следователю, прокурору или в суд с определенной периодичностью, не выезжать из Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, а также не общаться со свидетелями и потерпевшими.
Кроме того, он обязан сдать в Генпрокуратуру загранпаспорт и другие документы, которые позволяют выехать за пределы Украины. У Хмеля останется только внутренний украинский паспорт.
Напомним, из СИЗО отпустили экс-беркутовца Александра Маринченко, который является обвиняемым в деле о расстрелах на Институтской. Сергею Тамтуре, который также фигурирует в деле, 24 октября смягчили меру пресечения.
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Печерский райсуд Киева освободил из-под ночного домашнего ареста экс-бойца подразделения «Омега» Дмитрия Хмеля, которого подозревают в убийстве активиста Евромайдана Александра Храпаченко, говорится в материалах суда, передает TheБабель.
Дмитрия Хмеля освободили под личное обязательство, которое будет действовать до 28 января 2020 года.
Согласно новой мере пресечения, Хмель должен приходить к следователю, прокурору или в суд с определенной периодичностью, не выезжать из Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, а также не общаться со свидетелями и потерпевшими.
Кроме того, он обязан сдать в Генпрокуратуру загранпаспорт и другие документы, которые позволяют выехать за пределы Украины. У Хмеля останется только внутренний украинский паспорт.
Напомним, из СИЗО отпустили экс-беркутовца Александра Маринченко, который является обвиняемым в деле о расстрелах на Институтской. Сергею Тамтуре, который также фигурирует в деле, 24 октября смягчили меру пресечения.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко