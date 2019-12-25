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Под Офисом президента 25 декабря прошла акция протеста против включения в списки для будущего обмена с Украиной Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, которых обвиняют в организации взрыва во время мирного шествия в Харькове в 2015 году.
Об этом сообщает «Радіо Свобода».
Такая же акция прошла и в Харькове. Организатором митинга в Киеве стал украинский писатель Руслан Горовой. Участники акции считают аморальным отпускать обвиняемых в нападении, в результате которого погибли четыре человека, включая двух детей.
Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове проходил Митинг достоинства, посвященный памяти героев Небесной сотни и погибших в зоне АТО. После того, как колонна активистов Евромайдана двинулась маршем от Дворца спорта в сторону Московского проспекта, произошел взрыв, в результате которого на месте погибли два человека (координатор харьковского Евромайдана Игорь Толмачев и подполковник милиции Вадим Рыбальченко), еще двое скончались после от ранений.
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Под Офисом президента 25 декабря прошла акция протеста против включения в списки для будущего обмена с Украиной Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, которых обвиняют в организации взрыва во время мирного шествия в Харькове в 2015 году.
Об этом сообщает «Радіо Свобода».
Такая же акция прошла и в Харькове. Организатором митинга в Киеве стал украинский писатель Руслан Горовой. Участники акции считают аморальным отпускать обвиняемых в нападении, в результате которого погибли четыре человека, включая двух детей.
Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове проходил Митинг достоинства, посвященный памяти героев Небесной сотни и погибших в зоне АТО. После того, как колонна активистов Евромайдана двинулась маршем от Дворца спорта в сторону Московского проспекта, произошел взрыв, в результате которого на месте погибли два человека (координатор харьковского Евромайдана Игорь Толмачев и подполковник милиции Вадим Рыбальченко), еще двое скончались после от ранений.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко