Начался традиционный зимний марафон писем для политзаключенных, которых удерживают в России, передают Факты.

«Зимние праздники в неволе будут встречать по меньшей мере 87 граждан Украины за решеткой в России и оккупированном Крыму, и не менее 250 граждан Украины в подвалах оккупированного Донбасса», — написали в Facebook-сообществе Save Oleg Sentsov.

Подчеркивается, что для «узников Кремля» письма с воли — это связь с внешним миром, глоток свободы и огромная моральная поддержка. Письма — это напоминание, что о заключенных не забывают, за их освобождение борются и их ждут на свободе.

Для отправления писем в оккупированный Крым следует их написать на русском языке и указать на конверте год рождения, полное имя, отчество и фамилию адресата.

Письма в оккупированный Донбасс просят отправлять через Центр гражданских свобод: 1 024 Киев, Бассейная 9-Г, оф.25.