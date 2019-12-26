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Начался традиционный зимний марафон писем для политзаключенных, которых удерживают в России, передают Факты.
«Зимние праздники в неволе будут встречать по меньшей мере 87 граждан Украины за решеткой в России и оккупированном Крыму, и не менее 250 граждан Украины в подвалах оккупированного Донбасса», — написали в Facebook-сообществе Save Oleg Sentsov.
Подчеркивается, что для «узников Кремля» письма с воли — это связь с внешним миром, глоток свободы и огромная моральная поддержка. Письма — это напоминание, что о заключенных не забывают, за их освобождение борются и их ждут на свободе.
Для отправления писем в оккупированный Крым следует их написать на русском языке и указать на конверте год рождения, полное имя, отчество и фамилию адресата.
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Начался традиционный зимний марафон писем для политзаключенных, которых удерживают в России, передают Факты.
«Зимние праздники в неволе будут встречать по меньшей мере 87 граждан Украины за решеткой в России и оккупированном Крыму, и не менее 250 граждан Украины в подвалах оккупированного Донбасса», — написали в Facebook-сообществе Save Oleg Sentsov.
Подчеркивается, что для «узников Кремля» письма с воли — это связь с внешним миром, глоток свободы и огромная моральная поддержка. Письма — это напоминание, что о заключенных не забывают, за их освобождение борются и их ждут на свободе.
Для отправления писем в оккупированный Крым следует их написать на русском языке и указать на конверте год рождения, полное имя, отчество и фамилию адресата.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко