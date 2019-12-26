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Официальный еженедельник администрации Кубодиенского района Хатлонской области Таджикистана «Тахти Кубод» («Трон Кубода») вышел с пустой первой полосой в знак протеста против действий местных чиновников.
Об этом сообщает Новое время со ссылкой на таджикскую службу Радио Свобода.
Это первый случай, когда в Таджикистане с таким протестом выступило государственное издание.
Главный редактор «Тахти Кубода» Алолат Сайфуллоева пояснила в редакционной статье, что «первая полоса — это зеркало, в котором каждый чиновник должен увидеть свой облик». «Это протест против отсутствия объективной информации», — сказала Сайфуллоева и пожаловалась, что никто из местных чиновников за год не написал для газеты ни строчки.
Еженедельник выходит на восьми полосах и является единственным местным СМИ. Его обслуживают двое учителей, которые работают на полставки.
Недоступность чиновников — общая проблема для СМИ Таджикистана. Государственные структуры и другие учреждения редко своевременно отвечают на запросы журналистов, а чаще вообще игнорируют их, несмотря на наличие пресс-служб или департаментов по связям с общественностью. Согласно опросу Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ), нынешняя ситуация с доступом к информации в республике не удовлетворяет 96% таджикских журналистов.
Напомним, директор Николаевской областной типографии Кристина Синичкив считает, что газеты вымирают под прессингом «Укрпочты».
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Официальный еженедельник администрации Кубодиенского района Хатлонской области Таджикистана «Тахти Кубод» («Трон Кубода») вышел с пустой первой полосой в знак протеста против действий местных чиновников.
Об этом сообщает Новое время со ссылкой на таджикскую службу Радио Свобода.
Это первый случай, когда в Таджикистане с таким протестом выступило государственное издание.
Главный редактор «Тахти Кубода» Алолат Сайфуллоева пояснила в редакционной статье, что «первая полоса — это зеркало, в котором каждый чиновник должен увидеть свой облик». «Это протест против отсутствия объективной информации», — сказала Сайфуллоева и пожаловалась, что никто из местных чиновников за год не написал для газеты ни строчки.
Еженедельник выходит на восьми полосах и является единственным местным СМИ. Его обслуживают двое учителей, которые работают на полставки.
Недоступность чиновников — общая проблема для СМИ Таджикистана. Государственные структуры и другие учреждения редко своевременно отвечают на запросы журналистов, а чаще вообще игнорируют их, несмотря на наличие пресс-служб или департаментов по связям с общественностью. Согласно опросу Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ), нынешняя ситуация с доступом к информации в республике не удовлетворяет 96% таджикских журналистов.
Напомним, директор Николаевской областной типографии Кристина Синичкив считает, что газеты вымирают под прессингом «Укрпочты».
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко