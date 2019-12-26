Директора КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна считает безосновательными требования своих коллег отстранить его от занимаемой должности, так как он является хорошим кризис-менеджером и справляется со своей работой.

Об этом он заявил во вторник, 24 декабря, в комментарии корреспонденту НикВести.

— Для того я и поставлен руководить предприятием. Я хороший управленец, я хороший кризис-менеджер по управлению всеми этими процессами. Мы работаем, у нас все нормально, – заявил Федор Барна.

Помимо этого Федор Барна не видит необходимости в проведении финансового аудита, которого требуют депутаты, так как аэропорт и так отчитывается о своей деятельности.

— Понимаете в чем вопрос финансов, куда аэропорт тратит эти финансы? Да никто от них (депутатов, – прим.) ничего не прячет. Мы отчитываемся перед органом управления и им (депутатам, – прим.) приходят копии этих документов. Ежеквартально, ежегодно приходят отчеты. Просто они их не читают, а потом требуют отчитываться, – отметил депутат.

Как известно, в одном из выпусков программы журналистских расследований «Чергова зрада» рассказывается о том, что КП «Николаевский международный аэропорт» закупило деайсер — машину для обработки самолетов от льда в зимний период — по завышенной цене у новосозданной фирмы, переплатив почти 2 миллиона гривен.

После расследования НикВести депутаты облсовета 10 октября 2019 года изъявили желание отстранить директора аэропорта и обратились в НАБУ.

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник поддержал обращение депутатов областного совета, которые попросили его отстранить от должности директора аэропорта Федора Барну.

Однако 5 декабря Александр Стадник заявил, что депутаты Николаевского областного совета не обращались к нему с просьбой отстранить директора КП «Николаевский международный аэропорт» Федора Барну.

6 декабря НикВести удалось выяснить, что депутаты Николаевского областного совета еще 10 октября обращались к Александру Стаднику с просьбой отстранить Федора Барну на время проведения финансового аудита на предприятии.

19 декабря депутаты Николаевского областного совета повторно обратились к главе областной государственной администрации Александру Стаднику с требованием отстранить директора КП «Николаевский международный аэропорт» Федора Барну от занимаемой должности.

Напомним, Управление СБУ в Николаевской области в ноябре 2019 года приняло решение о приостановке действия специального разрешения для КП «Николаевский международный аэропорт» на право занятия деятельностью, связанной с государственной тайной.

Также отметим, что Федор Барна 13 декабря, в ходе сессии Николаевского облсовета заявил, что предприятие могут объявить банкротом из-за финансовых проблем.