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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не боится следующего этапа голосования по импичменту из-за того, что в Сенате большинство республиканцев, на которую не могут посягать демократы, чтобы устранить его с должности.
«Почему сумасшедшей Нэнси Пелоси, только потому, что у нее совсем не большинство в Палате представителей, должно быть разрешено объявлять импичмент президенту Соединенных Штатов? Получила НОЛЬ голосов республиканцев, преступления не было, звонок с Украиной был идеальным, без «давления», — написал Дональд Трамп в Twitter.
По его словам, за импичмент «должны быть обе партии, абсолютное большинство».
«Но этот мошеннический импичмент не получил ни того, ни другого. Он был очень несправедливым и без надлежащей правовой процедуры, без надлежащего представительства и свидетелей. Теперь Пелоси требует от республиканцев всего того, чего не было у них в Палате. Демократы хотят иметь большинство в Сенате республиканцев. Лицемеры», — резюмировал Дональд Трамп.
Напомним, 19 декабря Нижняя палата Конгресса США поддержала обвинения в адрес американского президента Дональда Трампа.
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не боится следующего этапа голосования по импичменту из-за того, что в Сенате большинство республиканцев, на которую не могут посягать демократы, чтобы устранить его с должности.
«Почему сумасшедшей Нэнси Пелоси, только потому, что у нее совсем не большинство в Палате представителей, должно быть разрешено объявлять импичмент президенту Соединенных Штатов? Получила НОЛЬ голосов республиканцев, преступления не было, звонок с Украиной был идеальным, без «давления», — написал Дональд Трамп в Twitter.
По его словам, за импичмент «должны быть обе партии, абсолютное большинство».
«Но этот мошеннический импичмент не получил ни того, ни другого. Он был очень несправедливым и без надлежащей правовой процедуры, без надлежащего представительства и свидетелей. Теперь Пелоси требует от республиканцев всего того, чего не было у них в Палате. Демократы хотят иметь большинство в Сенате республиканцев. Лицемеры», — резюмировал Дональд Трамп.
Напомним, 19 декабря Нижняя палата Конгресса США поддержала обвинения в адрес американского президента Дональда Трампа.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко