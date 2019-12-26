Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не боится следующего этапа голосования по импичменту из-за того, что в Сенате большинство республиканцев, на которую не могут посягать демократы, чтобы устранить его с должности.

«Почему сумасшедшей Нэнси Пелоси, только потому, что у нее совсем не большинство в Палате представителей, должно быть разрешено объявлять импичмент президенту Соединенных Штатов? Получила НОЛЬ голосов республиканцев, преступления не было, звонок с Украиной был идеальным, без «давления», — написал Дональд Трамп в Twitter.

По его словам, за импичмент «должны быть обе партии, абсолютное большинство».

«Но этот мошеннический импичмент не получил ни того, ни другого. Он был очень несправедливым и без надлежащей правовой процедуры, без надлежащего представительства и свидетелей. Теперь Пелоси требует от республиканцев всего того, чего не было у них в Палате. Демократы хотят иметь большинство в Сенате республиканцев. Лицемеры», — резюмировал Дональд Трамп.

Напомним, 19 декабря Нижняя палата Конгресса США поддержала обвинения в адрес американского президента Дональда Трампа.