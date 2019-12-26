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Вице-премьер РФ Дмитрий Козак назвал выплату Газпромом $2,9 миллиардов Нафтогазу «каплей в море» по сравнению с потенциальными рисками для России.
Такое заявление он сделал в интервью каналу Россия 24, пишут Ведомости.
— Предсказать, насколько кто выиграл, не может ни Украина, ни мы… $2,9 млрд, которые мы заплатим во исполнение уже вступившего в силу решения суда, — это капля в море по сравнению с теми претензиями, которые могли бы быть для России, — сказал Дмитрий Козак, который курирует российский топливно-энергетический комплекс.
20 декабря представители Украины, России и Еврокомиссии подписали трехсторонний протокол, который предусматривает пакетное соглашение с выплатой Газпромом Нафтогазу $2,9 миллиардов по решению Стокгольмского арбитража, отказом сторон от существующих исков, включая штраф Антимонопольного комитета, и подписание транзитного соглашения на пять лет с возможностью его продления еще на 10 лет.
Согласно протоколу, в 2020 году Россия отправит в Европу через украинскую ГТС не менее 65 миллиардов кубических метров газа. А с 2021 года этот объем сократится до 40 миллиардов кубических метров. Ранее в Нафтогазе заявляли, что прокачка именно этого объема является порогом рентабельности для ГТС Украины.
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Вице-премьер РФ Дмитрий Козак назвал выплату Газпромом $2,9 миллиардов Нафтогазу «каплей в море» по сравнению с потенциальными рисками для России.
Такое заявление он сделал в интервью каналу Россия 24, пишут Ведомости.
— Предсказать, насколько кто выиграл, не может ни Украина, ни мы… $2,9 млрд, которые мы заплатим во исполнение уже вступившего в силу решения суда, — это капля в море по сравнению с теми претензиями, которые могли бы быть для России, — сказал Дмитрий Козак, который курирует российский топливно-энергетический комплекс.
20 декабря представители Украины, России и Еврокомиссии подписали трехсторонний протокол, который предусматривает пакетное соглашение с выплатой Газпромом Нафтогазу $2,9 миллиардов по решению Стокгольмского арбитража, отказом сторон от существующих исков, включая штраф Антимонопольного комитета, и подписание транзитного соглашения на пять лет с возможностью его продления еще на 10 лет.
Согласно протоколу, в 2020 году Россия отправит в Европу через украинскую ГТС не менее 65 миллиардов кубических метров газа. А с 2021 года этот объем сократится до 40 миллиардов кубических метров. Ранее в Нафтогазе заявляли, что прокачка именно этого объема является порогом рентабельности для ГТС Украины.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко