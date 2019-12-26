Вице-премьер РФ Дмитрий Козак назвал выплату Газпромом $2,9 миллиардов Нафтогазу «каплей в море» по сравнению с потенциальными рисками для России.

Такое заявление он сделал в интервью каналу Россия 24, пишут Ведомости.

— Предсказать, насколько кто выиграл, не может ни Украина, ни мы… $2,9 млрд, которые мы заплатим во исполнение уже вступившего в силу решения суда, — это капля в море по сравнению с теми претензиями, которые могли бы быть для России, — сказал Дмитрий Козак, который курирует российский топливно-энергетический комплекс.

20 декабря представители Украины, России и Еврокомиссии подписали трехсторонний протокол, который предусматривает пакетное соглашение с выплатой Газпромом Нафтогазу $2,9 миллиардов по решению Стокгольмского арбитража, отказом сторон от существующих исков, включая штраф Антимонопольного комитета, и подписание транзитного соглашения на пять лет с возможностью его продления еще на 10 лет.

Согласно протоколу, в 2020 году Россия отправит в Европу через украинскую ГТС не менее 65 миллиардов кубических метров газа. А с 2021 года этот объем сократится до 40 миллиардов кубических метров. Ранее в Нафтогазе заявляли, что прокачка именно этого объема является порогом рентабельности для ГТС Украины.