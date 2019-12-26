За 10 месяцев 2019 года поставки изделий для новогодних и рождественских праздников составили $7,5 млн, что на 7,7% больше аналогичного периода прошлого года.

Об этом в Facebook написал торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, 83,1% экспорта составляют изделия из стекла, 16,9% - другие изделия и украшения.

Качка уточнил, что крупнейшим импортером украинских елочных украшений являются Нидерланды. Они занимают 34,1% общего экспорта таких изделий из Украины и 56,2% экспорта в страны ЕС.

Кроме того, Украина экспортирует елочные украшения в Польшу, Германию, Беларусь, Швейцарию, Россию и другие страны.

«Существенно выросли поставки новогодних украшений за 10 месяцев текущего года по сравнению с прошлогодним периодом в Латвию (в 2,9 раза), Грузию (в 2,4 раза), Молдову (в 2,3 раза), Румынию (в 2,1 раза), США (в 2,1 раза), Италию (в 1,9 раза)», - уточнил Тарас Качка.

Среди новых рынков появились Австрия, Казахстан, Хорватия, Сербия и Каймановы острова.