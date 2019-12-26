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Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Обстрелы со стороны боевиков фиксировали вблизи Красногоровки, Невельского, Староигнатовки и Васильевки. Также обстреливали позиции войск рядом с Крымским — из стрелкового оружия, Луганским и Новолуганским.
— Вчера, 25 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было, — добавили в штабе.
Напомним, 23 декабря на переговорах в Минске Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленных до конца года.
Два источника, которые причастны к судебному процессу по расстрелам на улице Институтской в Киеве, рассказали, что из Генпрокуратуры прислали распоряжение прокурорам, чтобы они ходатайствовали об освобождении из-под стражи фигурантов дела, чтобы обменять их у боевиков «ДНР» и «ЛНР» на пленных украинцев.
В прокуратуре отрицают, что будут просить освободить экс-беркутовцев из СИЗО.
Семьи Героев Небесной сотни обратились к президенту Зеленскому с просьбой не освобождать бывших беркутовцев для обмена.
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Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Обстрелы со стороны боевиков фиксировали вблизи Красногоровки, Невельского, Староигнатовки и Васильевки. Также обстреливали позиции войск рядом с Крымским — из стрелкового оружия, Луганским и Новолуганским.
— Вчера, 25 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было, — добавили в штабе.
Напомним, 23 декабря на переговорах в Минске Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленных до конца года.
Два источника, которые причастны к судебному процессу по расстрелам на улице Институтской в Киеве, рассказали, что из Генпрокуратуры прислали распоряжение прокурорам, чтобы они ходатайствовали об освобождении из-под стражи фигурантов дела, чтобы обменять их у боевиков «ДНР» и «ЛНР» на пленных украинцев.
В прокуратуре отрицают, что будут просить освободить экс-беркутовцев из СИЗО.
Семьи Героев Небесной сотни обратились к президенту Зеленскому с просьбой не освобождать бывших беркутовцев для обмена.