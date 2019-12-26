Об этом сообщает AFP.

Погибшие проживали в городах и селах группы островов Висайя в центральной части страны. С этого региона пришлось эвакуировать более 4 тыс. жителей.

Тайфун обрушился на Филиппины 25 декабря. Непогода пришлась на традиционный филиппинский предрождественский праздник, noche buena, во время которого миллионы людей в полночь собираются на ужин вместе со своими семьями.

Скорость ветра достигала 197 км/ч. Непогода вызвала значительные разрушения: были сорваны крыши домов и поваленные столбы. Также тайфун выкорчевал деревья и обесточил города и городки. По данным местных СМИ, за ночь тайфун уничтожил около 100 домов. Также были отменены десятки авиарейсов.

Тайфун поразил и популярные курортные места Филиппин, например остров Боракай. Ежегодно на Филиппинах происходит около 20 ураганов и тайфунов.

В начале декабря 2019 года страну поразил тайфун «Каммури», в результате которого погибли по меньшей мере 17 человек, а более 200 тыс. эвакуировали. Местные власти оценили ущерб сельскому хозяйству из-за стихии в $15,7 млн.

Индекс глобальных климатических рисков, который ежегодно составляет неправительственная организация Germanatch, показывает: за последние 20 лет Филиппины являются одной из стран, которая больше всего пострада от природных катаклизмов, в частности — тропических штормов.