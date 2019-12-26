Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что трубопровод «Северный поток-2» могут достроить вопреки санкциям.

Об этом он рассказал в интервью российскому РБК.

Речь идет об оставшихся 160 километрах труб. На данный момент швейцарская компания-трубоукладчик Allseas приостановила работы из-за угрозы санкций со стороны США.

В то же время российская сторона не понимает, почему должна прекращать строительство, несмотря на санкции, и намерена завершить его с помощью любой компании.

— Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить «Северный поток-2». Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций… Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 км трубы, – пояснил Новак.

На сегодняшний день компания Allseas запросила разъяснение у американского Минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы.

Напомним, готовность к вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» составляет 93,5%.